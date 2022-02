La administración Biden en Estados Unidos lleva un año preparando un plan para fortalecer las cadenas de suministro de 4 áreas productivas ubicadas como estratégicas para la reactivación económica y que se vieron vulneradas durante la pandemia.

Entre ellas está la de insumos de salud, específicamente medicamentos vitales y dispositivos médicos cuya producción y abasto está en riesgo debido a la dependencia de materia prima de una sola fuente o un solo proveedor. En salud, ello implica problema de seguridad sanitaria.

Lo que busca el Gobierno estadunidense es que hablando de insumos estratégicos los estadunidenses consuman lo hecho en Estados Unidos o, en su caso, lo hecho en territorio de sus socios en Norteamérica previendo futuras crisis y así mitigar interrupciones en la cadena de suministro.

El pasado jueves 24 de febrero la Casa Blanca emitió “El plan Biden-Harris para revitalizar la fabricación estadounidense y asegurar las cadenas de suministro críticas en 2022” donde ya define los caminos. En particular con México habla de un diálogo económico de alto nivel para establecer una lista conjunta de sectores críticos involucrados en las cadenas de suministro transfronterizas y crear procedimientos para mantener la continuidad de las cadenas de suministro en caso de crisis.

“El Comité de Competitividad del Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá también trabajará para definir industrias esenciales y enfoques efectivos para las cadenas de suministro...”, dice el documento publicado en whitehouse.gov. Los tres países realizarán una reunión trilateral de coordinación en verano para explorar oportunidades trilaterales en las cadenas de suministro en función de los resultados de los grupos de trabajo bilaterales.

Sabemos que la Secretaría de Economía ya está activa, específicamente la subsecretaria de Comercio Exterior en la Secretaría de Economía, Luz María de la Mora, buscando la manera de aprovechar la gran oportunidad que se nos abre para entrar a mercados estratégicos estadunidenses y sustituir las cuantiosas importaciones de India o China.

Lo malo en todo esto, y la subsecretaria ya lo debió haber escuchado, es que el gobierno estadunidense no está tan seguro de incluir con México el rubro farmacéutico y no por otra cosa, sino porque les preocupa que el regulador sanitario no esté a la altura por el gran embudo que representa su larga tardanza para todo tipo de trámites.

Así es, el organismo sanitario que lleva Alejandro Svarch es visto como el freno que impediría las cadenas de suministros médicos para una ágil exportación en Norteamérica sobretodo ante la premura por reactivar la producción de insumos fundamentales.

Nuestro país cuenta con una creciente planta productiva farmacéutica que ha demostrado eficiencia y calidad de producción, pero si no salen con agilidad los permisos y todo tipo de trámites sanitarios, eso es un obstáculo a la eficiencia en el carril exportador.

Un punto que da esperanza es la promesa de Cofepris de incorporarse al ICH -máximo foro en armonización de requisitos técnicos para registro de medicamentos; ello le permitiría ponerse al nivel de otras agencias como EMA y FDA, y ayudar a la industria mexicana ante el reto que se ve venir.

Pero se trata de que Cofepris se lo tome en serio para de verdad agilizarse, ayudar al país a aprovechar esa ventana de oportunidad de surtir a un enorme mercado y, por ende, generar fuentes de empleo y riqueza para los mexicanos. Si no lo hacemos hay otros productores latinoamericanos muy pendientes -Brasil, Argentina, Colombia y Chile- que buscarán aprovecharlo. Y si los mexicanos lo dejamos pasar de largo, sería frustante e históricamente imperdonable.

Svarch y su equipo se muestran ocupados en combatir la corrupción y a los falsos gestores que defraudan a los regulados -ayer emitió comunicado al respecto y supimos que hoy correrán a gente del área de dispositivos porque los agarraron in fraganti-, pero debería ver que una óptima lucha anticorrupción sería acabar con la lentitud y tardanza en todo tipo de trámites porque nadie necesitaría pagar por fuera para agilizar su proceso.

UNOPS debe $6,500 millones y dice que ahora sí pagará

No son pocas las farmacéuticas mexicanas en serios aprietos por falta de pago de parte de UNOPS, que a la fecha acumula ya una deuda con sus proveedores de medicamentos en México de nada menos que 6,500 millones de pesos. Y esto incluyendo básicamente medicamentos y únicamente miembros de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma).

El director de Canifarma, Rafael Gual, nos comenta que todo obedece a una falta de comunicación y a una excesiva burocracia inentendible de parte de UNOPS porque incluso el Insabi ha ido pagando lo de sus adquisiciones; sólo UNOPS es el que no ha querido avanzar en los pagos.

Mañana martes los directivos de UNOPS en México se reunirán con las asociaciones de farma donde prevén definir la forma de pago, y es que la cosa se ha atorado por el desastre en la repartición de la última milla donde UNOPS no paga porque espera acuse de recibido y los operadores logísticos no lo tienen como lo pide UNOPS, aunque sí han ido haciendo entregas a las instituciones de salud.

Nos dicen que en la última reunión con la industria, hasta los directivos del Insabi le pidieron a UNOPS que ya pagara de una vez por todas a las empresas. Es decir, que el dinero está en poder de UNOPS pero ésta considera necesario hacer una enmienda en el convenio con Insabi para poder cubrir los pagos. Y ahí están atorados.

Respaldo del Parlamento Europeo al vapeo

De llamar la atención la posición del Parlamento Europeo que adoptó un informe donde se reconoce el papel del vapeo como respaldo para dejar de fumar. En dicho informe se pide una acción más fuerte de la UE sobre cómo prevenir el cáncer, con una disposición sobre el papel de los cigarrillos electrónicos como apoyo a fumadores que desean dejar de fumar. Es la primera cámara del mundo en reconocer la reducción del daño del tabaco como política de salud pública.

Webinars de INSP por Día Mundial de la Obesidad

Interesante el programa de webinars que el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) llevará a cabo cada día de esta semana a través de FBLive con motivo del Día Mundial de la Obesidad donde especialistas nacionales e internacionales abordarán diversas perspectivas sobre este problema de salud pública.

