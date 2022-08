¿Cómo proteger tus ahorros?

Muchas veces leemos o escuchamos consejos sobre el ahorro, pero rara vez nos dicen cómo podemos proteger ese dinero, muchas veces de nosotros mismos. Seguramente te ha pasado que tenías ahorros para una cosa, pero te los gastaste en otra. Algunas veces es por una buena razón: se anuncia un concierto de tu artista favorito, te mueres por ir y decides mejor tomar ese dinero para comprar los boletos.

Pero en ocasiones se dan otro tipo de situaciones, como compras de impulso o momentos en que las cosas se salen de control. Todos hemos estado ahí y no te debes sentir mal por eso. Pero sí aprender de ello.

A continuación algunos consejos para proteger ese dinero que estás ahorrando:

Tenerlo menos accesible.

Cuando estamos ahorrando para cualquier objetivo de corto plazo, no es necesario tener disponibilidad inmediata. Podemos invertir en instrumentos que tengan liquidez semanal, o cada 28 días.

Esto nos evita poderlo sacar en el momento, pasando nuestra tarjeta de débito o apretando un par de botones en una app. Nos permite además tener que pensar mejor las cosas y poner nuestras prioridades en orden. Lo que nos lleva al siguiente punto.

Usar nuestro plan de gastos como una herramienta de toma de decisiones.

En este espacio he explicado mucho que el plan de gastos es flexible y no está escrito en piedra, porque las cosas nunca pasan exactamente como las habíamos planeado. Siempre lo ejemplifico de esta forma: planeamos gastar 700 pesos para el recibo de luz, pero llegó por 800.

Ese recibo lo tenemos que pagar de todas formas y eso implica tener que ajustar nuestro plan sobre la marcha. En otras palabras, tenemos que decidir de dónde vamos a sacar esos 100 pesos que nos faltan para liquidarlo. Entonces, tendremos que gastar menos en otra categoría (a lo mejor, en diversiones o en comidas fuera).

Lo mismo pasa con el dinero que estamos ahorrando para algún objetivo de corto plazo. Ese objetivo no es más que una categoría de nuestro plan de gastos. Si se nos cruza otra cosa, por ejemplo, el concierto de nuestro artista favorito y queremos ir, tenemos que modificar nuestro plan y ver de dónde vamos a sacar para comprar los boletos.

Eso nos obliga a tomar mejores decisiones y a priorizar, porque como no podemos hacer todo al mismo tiempo, tenemos que decidir qué es más importante. Además nos permite mantener nuestro dinero bajo control.

Poner límites.

Tener una buena situación financiera en ocasiones hace que la gente recurra a nosotros por ayuda. Claro: siempre es bueno apoyar a la gente que amamos y muchas veces queremos o nos sentimos moralmente obligados a hacerlo. Pero no siempre podemos y no siempre debemos.

En ocasiones ayudar a los demás puede poner en riesgo nuestra propia estabilidad financiera. A veces simplemente no tenemos el dinero y en esos casos no nos debemos sentir mal por decir que no. Nuestra familia y nuestros amigos lo deben respetar.

Pero también hay veces que a la gente se le hace fácil recurrir a nosotros para todo, como si fuéramos su banco personal. Eso me ha sucedido y por eso a veces es importante poner un límite, ya que tampoco es justo. Además, si no lo hacemos, tarde o temprano les estaremos haciendo daño, más que hacerles un favor.

Debemos tener claro que si ponemos en riesgo nuestra propia situación financiera, no estaremos en posibilidad de ayudar a nadie. Por eso hay que tomar este tipo de decisiones de manera cuidadosa. Apoyar es bueno, pero siempre dentro de nuestras posibilidades.

