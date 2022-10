Hace 60 días la organización ciudadana Futuro XXI me destapó para buscar la candidatura presidencial para el 2024, muchas personas con las que me he reunido me han comentado sus dudas sobre la posibilidad de que una candidatura ciudadana, independiente de los partidos, tenga alguna posibilidad real de ser competitiva y de ganar.

A primera vista y en condiciones normales tendrían razón, sin embargo, el acuerdo entre el PAN, PRI y PRD de tener una candidatura única a la Presidencia de la República en el 2024 abre la posibilidad de una candidatura ciudadana dentro del frente.

Esta posibilidad ha sido comentada por diferentes organizaciones ciudadanas con los partidos de oposición y en principio hay un acuerdo de que, a la hora de decidir la candidatura del frente opositor, se tomará en cuenta a ciudadanos que hayan manifestado ese interés y tengan el apoyo de la gente.

En principio hay un acuerdo que en la decisión final habrá 4 candidatos, un candidato o candidata que decida cada partido (PAN, PRI, PRD) y una candidata o candidato ciudadano.

Mucha gente sigue sin entender la alianza entre partidos que siempre han sido adversarios y tienen diferentes ideologías, por lo que las candidaturas ciudadanas pueden ayudar a que la gente deje de lado esos cuestionamientos y acepte que en este momento la única alternativa de ganarle a Morena y recomponer el rumbo del país es con la integración de un frente opositor.

Por otro lado, gran parte de la ciudadanía no se siente representada por los partidos políticos y existe gran rechazo en contra de ellos, por lo que abrir las candidaturas a candidatos o candidatas ciudadanas a todos los niveles, puede ayudar también a legitimar al frente opositor y animar a la gente a salir a votar a su favor.

Las candidaturas ciudadanas no son lo mismo que las candidaturas independientes, ya que, en este último caso, los candidatos estarían compitiendo contra los candidatos del frente y dividiendo a la oposición, lo que no pasaría con un candidato ciudadano dentro del frente que tendría el compromiso de apoyar a quien resulte ganador.

El propósito de participar y buscar la candidatura no es dividir, sino por el contrario fortalecer al frente comprometiendo a los partidos de oposición a abrirse a las candidaturas ciudadanas y llevar al debate las causas y demandas ciudadanas.

Aun cuando no hay todavía un acuerdo sobre el procedimiento para elegir a la candidata o candidato a la Presidencia de la República del frente opositor, hay conciencia en la necesidad de iniciar de inmediato debates en todo el país entre los posibles candidatos de los partidos de oposición y junto a ellos varios ciudadanos que estén dispuestos a participar.

Si queremos ganar tenemos que mantener la unidad de la oposición, postular al candidato o candidata que pueda ganarle a Morena y sus aliados y sacar a votar a la gente, un candidato ciudadano puede convertirse en la mejor opción, ya que puede lograr la unidad por encima de los partidos y motivar la participación de la gente.

Mi objetivo es ser el candidato ciudadano que esté entre los cuatro finalistas y de lograrlo, ganar la candidatura del frente opositor a la Presidencia para ganarle a Morena.