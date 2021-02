Más allá del ruido que ha generado el anteproyecto que está en Conamer de Alberto Montoya para modificar la circular única de casas de bolsa con respecto a la “mejor ejecución”, la CNBV está convencida de que lo más importante es la ventaja que habrá para el inversionista.

Con el artículo 76 Bis que instruye garantizar un 30% del volumen diario en las posturas pasivas, también vendrá un cambio en la metodología para que éstas se puedan ejecutar con mayor agilidad y sin sesgo.

Juan Pablo Graf, presidente de la CNBV, e Itzel Moreno, vicepresidenta de Supervisión Bursátil, hacen ver que esto hoy no sucede y que las posturas pasivas de la clientela no siempre se distribuyen equitativamente entre las bolsas, en este caso la BMV que dirige José-Oriol Bosch y Biva de Santiago Urquiza.

Ahora lo que se busca es que las posturas que hay en los corros no se concentren, sino que al existir “varias filas en el sistema”, la mecánica sea “más balanceada” al corregirse la discrecionalidad.

Si bien algunos expertos no están convencidos del establecimiento de un porcentaje en específico (30%), Moreno hace ver que a dicho nivel se llegó después de varios análisis para incentivar una mejor interrelación entre las bolsas, al favorecerse las condiciones de continuidad de la negociación.Incluso se precisa que en caso de que alguna de las bolsas tuviera un problema tecnológico, se puede aprovechar mejor la “redundancia natural” que hay con ambas.

Si bien en lo que va del año Biva que dirige María Ariza sólo posee 8% de la participación, la CNBV hace ver que con la existencia de dos bolsas se ha logrado una mejora del 40% en los costos del listado y mantenimiento.

Se reconoce que las casas de bolsa tendrán que realizar ajustes tecnológicos, pero se cree que la inversión no deberá de ser importante, amén de que en el corto plazo serán mayores los beneficios. Respecto al plazo de cuatro meses para la puesta en marcha, CNBV se mostró abierta a realizar alguna modificación, si en el camino así se determina.

Como quiera las nuevas reglas llegaron para quedarse.

Posadas corta a Rothschild y acelera bonos

Tal cual le adelantaba Posadas de Pablo Azcárraga y que dirige Juan Carlos Azcárraga notificó a la inglesa Rothschild de Daniel Nicolaievsky que prescindirá de sus servicios como agente financiero para reestructurar sus bonos por 393 mdd. El proceso inició en agosto del 2020, pero no se ha llegado a la masa crítica requerida. Rothschild sólo logró el consenso de menos del 20% de los tenedores, lejos del 40% solicitado de inicio. Pronto se tendrá otro asesor con la intención de avanzar aprisa.

Venta del 100% de Cinemex y mal momento

Amén de reestructurar el pasivo de Cinemex de 270 mdd, la intención de Germán Larrea es desprenderse no sólo de una parte del capital, sino de la totalidad de ese negocio que dirige Rogelio Vélez, hoy encajado en una industria emproblemada. Para el dueño de Grupo México, Cinemex es relativamente pequeño. El problema, según expertos, es el momento que se vive para desinvertir, que no es el mejor. La oferta podría situarse no lejos del valor del activo inmobiliario.

Sube costo de deuda para Pemex y gobierno

La SHCP de Arturo Herrera acaba de publicar el régimen fiscal para Pemex de Octavio Romero. El apoyo anual a la petrolera será de 73,280 mdp, amén de los 156,000 mdp del 2020. Ahora sí que barril sin fondo. Los expertos creen además que el apoyo será a la postre mayor, máxime que el endeudamiento externo se ha encarecido. Hace poco Pemex no pudo colocar una emisión porque se pedía una tasa del 7%, cuando el bono a 10 años de EU está en 1.32%, y la misma Hacienda abortó una emisión de papel a 30 años por lo mismo. Así que la errática toma de decisiones ya cuesta.

@aguilar_dd