Laboratorio rompe el paradigma de la IA "Hecha en México"

En un ecosistema donde se suele pensar que la alta tecnología solo se importa, Celestial Dynamics surge como un punto de inflexión. Liderado por la científica mexicana Itzul Girón, este centro de innovación se consolida como el primer laboratorio de desarrollo de Inteligencia Artificial (IA) empresarial en México, demostrando que el talento nacional no solo es capaz de implementar soluciones, sino de crear ciencia desde cero.

Con alianzas estratégicas con gigantes como Nvidia, Meta, Cisco y Lenovo, Celestial Dynamics no opera como una consultoría tradicional. Su enfoque es la creación de "Neural Engines" (motores cognitivos), sistemas autónomos diseñados para resolver problemas complejos en sectores críticos como la banca, el retail y la seguridad pública.

El corazón de la innovación: talento y datos

Para Itzul Girón, el éxito del laboratorio descansa en dos pilares fundamentales: el talento humano y la soberanía de datos. El proceso de selección es riguroso, explica que "de cada 100 aspirantes, solo dos logran integrarse al equipo". Este grupo multidisciplinario incluye desde ingenieros en computación distribuida hasta filósofos, sociólogos y físicos, todos enfocados en "productivizar la ciencia".

En cuanto a la data, el laboratorio ha desarrollado "Matria", un modelo de lenguaje (LLM) y una matriz de datos entrenada específicamente en el contexto mexicano. "Tenemos el banco de datos más grande de México, con 85 millones de 'Digital Twins' (gemelos digitales). Esto nos permite entender el entorno nacional de una manera que ninguna tecnología extranjera podría", explicó Girón durante la entrevista a El Economista.

La científica mexicana Itzul GirónCortesía

Casos de éxito

La aplicabilidad de su tecnología ya está transformando realidades tangibles, por ejemplo, para el empoderamiento femenino con Meta, esta es una alianza con la matriz de Facebook, donde Celestial Dynamics apoya a más de 7 mil mujeres emprendedoras a través de la iniciativa "Sabia". Utilizando a Matria, generan estudios de mercado hiper-personalizados en menos de 72 horas, una tarea que antes tomaba meses y costaba decenas de miles de pesos.

En el área de seguridad pública, sus modelos de visión computacional ya trabajan sobre los sistemas de monitoreo de la ciudad (C5), por ejemplo, para detectar automáticamente incidentes como incendios o choques, optimizando la respuesta del 911. Otro ejemplo es la inclusión financiera, pues con el laboratorio se trabaja en un nuevo sistema de scoring crediticio adaptado a la economía informal de México, permitiendo que personas que antes eran "invisibles" para la banca tradicional puedan acceder a créditos.

Celestial Dynamics es el primer "Solution Provider" de Nvidia en México, lo que les otorga acceso a infraestructura de última generación, como el primer DGX Pod en el país. Este nivel de cómputo les permite desarrollar soluciones escalables en tiempos récord: lo que a una consultoría le toma meses, este laboratorio lo entrega en un ciclo de 60 a 90 días, de ese tamaño es el potencial de un laboratorio adaptado a las necesidades locales.

Más allá del sector empresarial, Girón enfatiza el potencial de la IA en la planeación gubernamental. Desde predecir dónde se necesitará una escuela en los próximos cinco años basándose en datos demográficos de madres solteras, hasta gestionar recursos naturales según la región. "No estamos trayendo tecnología de fuera para implementarla; somos creyentes de que debe existir una soberanía de inteligencia artificial. Queremos inspirar al talento mexicano para que sepa que aquí se puede hacer ciencia aplicada", concluyó la CEO.

Aspectos fundamentales del proyecto

Es un equipo de alta especialización técnica compuesto mayoritariamente por talento mexicano.

Poseen la distinción de ser el primer Solution Provider de Nvidia en el país, lo que les permite dominar arquitecturas de IA que otras empresas solo pueden consumir como servicios externos.

A diferencia de otros modelos globales, su motor de datos cuenta con 85 millones de perfiles digitalizados y capas de información pública (INEGI, salud, seguridad) adaptadas específicamente a la realidad de México.

Sus soluciones han logrado democratizar el acceso a herramientas de élite, permitiendo que una PyME obtenga estudios de mercado de alto nivel a precios accesibles y en tiempos récord.