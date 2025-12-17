La inteligencia artificial, aliada para reclutar talento tecnológico

Ante la creciente escasez de talento tecnológico en México, ha surgido un modelo que integra inteligencia artificial con procesos humanos para atender uno de los principales cuellos de botella de las empresas: la velocidad y eficiencia en la contratación de perfiles.

En entrevista con El Economista, Pablo Fajer, director general de Codifin, señala que el problema no es la falta de talento, sino la brecha entre la formación disponible y los estándares que exige el mercado global. “Hoy solo alrededor de 300 mil profesionales en México cumplen con estándares internacionales en tecnologías de la información, lo que limita la capacidad del país para atraer inversión y consolidarse como proveedor estratégico de talento especializado”.

Esta cifra revela una brecha estructural entre la oferta de talento disponible y las exigencias reales del mercado global. La falta de perfiles con experiencia internacional, certificaciones técnicas y habilidades avanzadas de liderazgo digital limita la capacidad del país para atraer mayor inversión extranjera y consolidarse como proveedor estratégico de talento especializado, amplía Fajer.

América Latina enfrenta una creciente demanda de especialistas en áreas como inteligencia artificial, ciberseguridad y computación en la nube. En este contexto, México, por su cercanía geográfica y cultural con Estados Unidos, se posiciona como una opción estratégica para empresas que buscan talento calificado, detalla.

Áreas de oportunidad en la región.Especial

En México existen más de 250 Centros de Excelencia en ciudades como Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, que concentran buena parte del talento y de la inversión en innovación. Sin embargo, la acelerada transformación tecnológica y la presión por cumplir estándares globales de calidad han elevado los niveles de exigencia para los profesionales del sector.

Automatizar la atracción, no la decisión

Hace cuatro años, alrededor del 70% de las empresas en México no lograba cubrir vacantes tecnológicas, y entre 40% y 50% de los egresados de carreras afines no encontraba empleo relacionado con tecnología.

Frente a este escenario, Codifin desarrolló un modelo de reclutamiento apoyado por inteligencia artificial, enfocado en automatizar la atracción y el filtrado inicial de candidatos, sin sustituir el criterio humano en la selección final.

“El objetivo es reducir tiempos y elevar la calidad del proceso. Hoy podemos presentar candidatos en un plazo promedio de tres días, con una tasa de tres candidatos enviados por cada contratación efectiva”, señala Fajer.

Este enfoque responde a una de las principales exigencias de las empresas, especialmente multinacionales: formar equipos completos en plazos reducidos, sin invertir decenas de horas en entrevistas improductivas.

IA como aliada del reclutador

A diferencia de otros sectores, Pablo Fajer, subraya que la automatización no ha reducido su plantilla, sino que la ha ampliado y fortalecido. “La tecnología no vino a reemplazar personas, sino a elevar el valor del reclutador. El contacto humano sigue siendo clave para evaluar habilidades blandas y asegurar el encaje entre candidato y empresa”, explica el directivo.

Fajer menciona que actualmente la empresa trabaja con compañías de sectores como finanzas, retail, tecnología, automotriz y seguros, así como con startups en etapa de crecimiento acelerado que demandan talento altamente especializado. A pesar del entorno económico, Codifin reporta un crecimiento de cuatro veces respecto al año anterior, impulsado por inversiones en tecnología y la optimización de sus procesos de reclutamiento.