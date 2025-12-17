Trump anuncia pago de 1,776 dólares para militares por aniversario de la Independencia de EU

El presidente Donald Trump anunció el miércoles en un discurso a la nación una paga extraordinaria de 1,776 dólares para las fuerzas armadas en honor del 250º aniversario de la Independencia, que Estados Unidos celebra el año que viene.

La paga será enviada antes de Navidad, declaró Trump en el discurso televisado de balance tras once meses de mandato.

"Esta noche estoy orgulloso de anunciar que más de 1 millón 450,000 miembros de las fuerzas armadas recibirán un 'dividendo de los guerreros' especial antes de Navidad", declaró el mandatario.