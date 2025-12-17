Amazon pone a Peter DeSantis al frente de una nueva división que combina IA, microchips y cuántica

Amazon pondrá a Peter DeSantis al frente de una división de nueva creación que fusionará al equipo de Inteligencia Artificial General con el de microchips y computación cuántica.

El objetivo es dar un empujón al desarrollo de la IA, con su consiguiente mejora a largo plazo en la experiencia de los clientes.

DeSantis, que se incorporó a la empresa en 1998. Fue anteriormente vicepresidente senior de computación de servicios públicos y supervisó la mayor parte de los equipos de ingeniería de Amazon Web Services (AWS).

Además, Rohit Prasad, actual responsable de la rama de Inteligencia Artificial General y de la programación de Alexa, abandonará la multinacional a finales de año.