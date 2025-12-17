Aeropuerto de Guadalajara invierte 1.5 millones de dólares en vehículo para combate de incendios

Guadalajara, Jal. El Aeropuerto Internacional de Guadalajara reforzó su infraestructura crítica con la incorporación de un vehículo aeroportuario de última generación para el combate de incendios, con una inversión cercana a 1.5 millones de dólares (mdd).

Con ello, la terminal aérea tapatía se posiciona como el único aeropuerto en América Latina en contar con este tipo de tecnología desarrollada por la empresa estadounidense Oshkosh.

El equipo, fabricado en Wisconsin, Estados Unidos, forma parte de la más reciente generación de vehículos especializados que actualmente se entregan en aeropuertos de alto tráfico en Estados Unidos y Europa, y representa un avance en capacidad operativa, tiempos de respuesta y cumplimiento de normativas internacionales.

Eduardo Palacio, presidente de Autobuses Especializados, empresa proveedora del vehículo, destacó que se trata de una unidad con características únicas en la región.

“Es un vehículo de vanguardia en Latinoamérica, con todos los avances tecnológicos que hoy existen en el mundo para el combate de incendios aeroportuarios”, afirmó.

Alta especialidad

El nuevo vehículo es una unidad 6x6 con capacidad para 3,000 galones de agua y 420 galones de espuma, lo que le permite transportar una mayor cantidad de agentes extintores que otros equipos con configuraciones similares. Cuenta con suspensión independiente en todas las ruedas, diseñada para operar con seguridad en terrenos complejos, así como una posición central del conductor, que ofrece visibilidad de 360 grados y mejora la maniobrabilidad en situaciones críticas.

El equipo forma parte de la más reciente generación de vehículos especializados que actualmente se entregan en aeropuertos de alto tráfico en Estados Unidos y Europa.Foto: Cortesía

Uno de sus principales diferenciadores es su cañón monitor, capaz de descargar de manera simultánea agua, espuma y polvo químico, lo que permite atacar incendios en motores de aeronaves sin interrupciones ni cambios de configuración, una ventaja clave en escenarios de alta emergencia.

Actualmente, el Aeropuerto de Guadalajara opera cinco vehículos de emergencia de la marca Oshkosh, correspondientes a distintas generaciones, siendo esta unidad la más avanzada que se fabrica a nivel mundial. El tiempo de producción de este tipo de equipos oscila entre 10 y 11 meses, debido a su alto nivel de especialización.

Inversión estratégica

Javier Palacio, fundador y director de Autobuses Especializados, subrayó el compromiso del Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) con la seguridad operacional. Señaló que estas unidades operan bajo contratos permanentes de mantenimiento preventivo y correctivo, lo que permite que estén operativas el 98% del tiempo.

De acuerdo con la normativa internacional, este tipo de vehículos debe renovarse cada 10 a 15 años. Autobuses Especializados ha vendido a GAP alrededor de 55 unidades de las cuales, 32 se mantienen actualmente en operación, mientras que las unidades dadas de baja han sido reutilizadas para donaciones dada su condición funcional.

Por su parte, Eduardo Rodríguez, responsable del Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios del aeropuerto, indicó que la incorporación de este vehículo fortalece la capacidad de respuesta ante emergencias.

“Nos permite cumplir con los tiempos de respuesta, cubrir todos los espacios y atacar los incendios de forma más expedita”, explicó.

Por encima de norma internacional

El Aeropuerto Internacional de Guadalajara cuenta con un nivel de protección 9 en una escala de 10, que por normativa exige un mínimo de tres vehículos especializados. Con esta incorporación, la terminal suma un quinto vehículo, superando ampliamente los requerimientos regulatorios, sostuvo, por su parte, Martín Pablo Zazueta, director de Aeropuertos y Negocio Regulado de GAP.

"Guadalajara no ha tenido incidentes fatales en los últimos años y así esperamos que siga. Estas unidades se compran para no usarse; es un seguro y pueden estar muy tranquilos de que el aeropuerto de Guadalajara tiene vehículos de última tecnología, tiene personal sumamente capacitado 24 horas al día", puntualizó.