En Palacio Nacional no quitan el dedo del renglón para exigir al Congreso que reduzca el presupuesto que se entrega a los partidos y se sopesa la posibilidad de presentar en febrero la iniciativa, pero con carácter preferente.

Lo informó el coordinador de los diputados morenistas Mario Delgado, quien aceptó que la Constitución de la República prohíbe que haya iniciativas preferentes con propuestas que hagan reformas constitucionales.

Sin embargo, dice que en Palacio Nacional “se busca una vía jurídica”, o sea buscan un atajo para darle vuelta a la Constitución y satisfacer el deseo presidencial.

Inaudito, la extorsión no es un delito grave

Innegable, lo reconoce el gobierno de la República, que la seguridad pública no deja de ser el gran desafío, porque la violencia criminal no cede. En ese clima social y político, ocurre algo inaudito.

Una iniciativa del senador morenista Martí Batres ha dejado al descubierto, en medio de la situación grave que vive la nación, que actualmente no se considera delito grave la extorsión.

Situación inaceptable, pues la extorsión es el delito más generalizado, origen y causa de muchos otros crímenes, incluido el homicidio que tanto desvela al gobierno federal. Increíble que nadie, salvo el senador Batres, lo haya advertido.

Eficacia: clave para programas sociales

Ello, en la implementación de los programas del actual gobierno, programas que, de acuerdo con lo dicho por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, son los cimientos de la llamada 4T.

De alguna manera, aterrizarlos en la realidad implica cerrar la inmensa brecha que siempre existe entre los objetivos políticos, entre lo deseable, lo que debe ser y la realidad.

La única herramienta de que disponen los gobernantes es la eficacia y la eficiencia en la implementación de los programas; sin eficacia y eficiencia, los más loables proyectos han fracasado.

Notas en remolino

Pese a la promesa de Washington, México se ha quedado solo con su programa de desarrollo de Centroamérica, pues la titular de la CEPAL, Alicia Bárcena, anunció una reunión próxima de naciones interesadas, reunión a la que asistiría el secretario general de la ONU, António Guterres... El presidente López Obrador, por lo visto, necesita mejores negociadores, pues a más de 12 meses de distancia le siguen informando que hay “boicot de las farmacéuticas”... El subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, encabezó una reunión con el grupo de la CIDH que auxilia en la investigación del asesinato de los normalistas de Ayotzinapa. Lo que no informan es cuánto se les pagará por el “servicio”... Inquieta que se improvise una universidad médica. No es profesión para improvisar graduados... Con una maniobra mediática lograron que la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, dejara correr por la libre ,la enconada elección del nuevo líder del sindicato que agrupa a los trabajadores de la capital de la República... Ya no sabe uno si es cinismo o qué será. Ante los legisladores del Congreso local, el gobernador de Baja California, Javier Bonilla, deslizó esta sentencia política: “Cumplamos la expectativa de ser un gobierno distinto”...