Obviamente todos los protagonistas de la contienda política han procurado crear el ambiente propicio para, si lo creen conveniente, impugnarán resultados electorales y buscarán ganar judicialmente lo que hayan perdido en las urnas.

No importa, el sistema que tanto incomoda al inquilino de Palacio y al partido oficial fue diseñado para los conflictos electorales más enconados se resuelvan judicial y civilizadamente, no en cerril violencia callejera.

Como dijo Roy Campos, habrá algunos delitos electorales, mas un millón 600,000 compatriotas nos garantizarán el domingo que el voto cuente y sea bien contado. Si alguien habla de fraude, cite a un clásico: “¡al carajo con eso del fraude electoral”.

¿A dónde irá larelación con Washington?

Sólo los más avezados internacionalistas podrán explicar cómo llevará el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador la multifacética relación con Estados Unidos, no solo comercial y financiera, también necesariamente política.

Ayer se reunió el canciller Marcelo Ebrard con el secretario de Estado Anthony Blinken, “para afinar la agenda de la visita de la vicepresidenta Kamala Harris”, dijeron en Relaciones Exteriores.

Es una realidad que la confrontación de Washington con Moscú ya se parece a lo que Churchill llamó “guerra fría” de hace 30 años. México habrá de decidir cuál será su rol en tal confrontación política. Imposible cantar y comer pinole al mismo tiempo.

Disputa por la nación, ¿quién gana?

Hace 40 años, Rolando Cordera y Carlos Tello escribieron su histórica advertencia por el rumbo de las políticas públicas y “hoy en este mundo distinto”, crecer sin fomentar desigualdad es reto vigente y fuente de tentaciones.

Hay la tentación de desmantelar las instituciones recibidas, así como así, mediante evaluaciones ideológicas, pero también irreales, pero también de acallar toda voz discrepante, en claro desprecio a la pluralidad política de México.

La peor tentación es una minoría en el grupo en el poder que ven con añoranza la violencia que socava instituciones en naciones sudamericanas, cuya intolerancia fue derrotada ideológica, social, política, económica y moralmente hace 30 años.

Notas en remolino

Parece que el vicegobernador Gerardo Esquivel hablaba en serio cuando dijo que lo dieran por muerto como futuro gobernador del Banco de México. Ayer 2 de junio, declaró que es innecesario crear incertidumbre machacando que Alejandro Díaz de León, en diciembre, no seguirá al frente del banco central... Por si alguien no podía dormir. Se anunció en Washington un aumento del presupuesto de la Agencia de Ayuda para el Desarrollo, la USAID, es que dicen “distribuye frijol con gorgojo”... Varios expertos en temas de energía, afirman que la compra de la refinería de Deer Park abre la puerta para que Pemex obtenga conocimientos tecnológicos para sus otras refinerías... No olvidemos que el uno de agosto se nos pedirá votar para saber si queremos que se abran investigaciones sobre decisiones del pasado. Ya sabe, ese mensaje cifrado sobre los expresidentes... De las cosas que uno se entera. De pronto se elogia el nombramiento que hizo Palacio Nacional del nuevo titular de la Conagua Germán Martínez Santoyo, funcionario de carrera y ese sí experto en el ramo...