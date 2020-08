En un audio difundido en las redes sociales, se escucha al secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Víctor Manuel Toledo Manzur, expresar, sin tapujos, su opinión sobre el gobierno de la 4T. Esto lo hizo en una reunión de trabajo con sus colaboradores, a diez meses de haber asumido el cargo en sustitución de la señora Josefa González Blanco. A continuación los lectores encontrarán un resumen con frases textuales de lo manifestado por el secretario de la Semarnat, así como glosas y apostillas sobre el tema entre guiones y paréntesis.

El secretario comenzó con una crítica para el gobierno del que forma parte: “La 4T como tal, como un conjunto claro y acabado de objetivos no existe. Por el contrario, este gobierno de la 4T está lleno de contradicciones y esto se expresa, concretamente, en luchas de poder al interior del gabinete”.

Puso ejemplos: “La Secretaría de Desarrollo Rural, la Sader, encabezada por Víctor Villalobos, está dirigida fundamentalmente a los agronegocios, está en contra de la agroecología, y trata de imponer toda la visión que impera en el mundo con las grandes corporaciones (...) Alfonso Romo, que ha adquirido una enorme centrabilidad (neologismo empleado para decir que un norteño vino a radicar al centro del país) y poder dentro del gobierno, dado por el presidente, es el operador principal para bloquear todo lo que esté en la línea de lo ambiental, de la transición energética, de la agroecología. (...) Semarnat logró detener la implementación del glifosato que es el principal veneno, el principal plaguicida y tuvimos que hacer reuniones –con Romo y Villalobos– para negociar porque la respuesta, no solamente de Sader, sino del gobierno norteamericano, de 20 embajadas de México –eso dijo–, contra lo que hicimos en Semarnat ha sido apabullante”. (Si algún lector sabe de lo que está compuesto el glifosato le pido que me lo haga saber de una manera sencilla. Busqué y encontré en Wikipedia la composición del plaguicida y no entendí ni maíz transgénico).

Toledo Manzur explicó que con el algodón transgénico, cuya transición ecológica, en Semarnat, quieren hacer en su cultivo, también han tenido problemas con Sader. “No vamos a poder transitar a la agroecología de manera libre porque el presidente y la Secretaría de Agricultura y el jefe de la Presidencia están en contra de todo esto (...) están en contra del programa Sembrando Vida, como lo han expresado”. (¿El presidente ha expresado estar en contra de Sembrando Vida? Jamás lo he oído. Por el contrario, creo que es de los programas que más presume. “Sembrar un millón de árboles frutales y maderables es algo único en el mundo”, ha dicho).

También se quejó del intento de rentar pastizales en terrenos ejidales de los estados de Tabasco y Campeche por una empresa norteamericana para un proyecto de producción lechera con un modelo de agronegocio. Así mismo ilustró a la concurrencia sobre cómo Ricardo Peralta, subsecretario de Gobernación, ha impulsado el proyecto, cancelado, de la cervecera Constellation Brands. Además relató: “Alfonso Romo me convocó a un desayuno con el dueño del Grupo México para tratar de convencerme que fuéramos más accesibles y lo presionáramos menos”. (Presionar a don Germán Larrea, empresario ejemplar y finísima persona, es sacrilegio).

Toledo arremetió contra la secretaria de Energía, Rocío Nahle, con la que “también tenemos diferencias”. Y remató: “No debemos idealizar la 4T, es un gobierno de contradicciones brutales”.

Al respecto, López Obrador manifestó: “En nuestro gabinete hay libertad y discrepancias, no pensamiento único, y se da libertad para que todos opinen (...) Al final yo decido”. Lo dicho por el presidente me recordó un enunciado del filósofo de Güemes: “En política hay que hablar de democracia... Pero la opinión del jefe es mayoría”.

Productos milagro

Un amigo pagó 500 pesos por un aparato que agranda el pene. Los muy cabrones le mandaron una lupa.