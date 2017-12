De acuerdo con el promedio de las encuestas publicadas, Andrés Manuel López Obrador goza de una cómoda ventaja, en lo que de hecho es el inicio de la carrera presidencial. Se decía que su ventaja disminuiría, una vez conocidos los candidatos de los otros partidos, pero eso no ha sucedido. En realidad, los otros contendientes se han limitado a atacar la figura de AMLO, sin propuestas o narrativas propias, por lo que su aceptación no crece. Mientras el candidato de Morena tiene ya un programa detallado y una propuesta de gabinete, los otros solamente reaccionan a la agenda que se les fija.

El llamado frente no se concretará en estados como Jalisco, Chiapas, Nuevo León o Morelos, y no parece tener una oportunidad seria de competir por la Ciudad México. Como fue un acuerdo entre cúpulas, hace crisis cuando llega a los espacios locales. Como el frente lo integran los partidos que han aprobado y encabezado todas las reformas recientes, pues, la idea de que quieren cambiar el régimen simplemente no es creíble.

El PRI, en lugar de utilizar los tiempos oficiales para difundir su propuesta, los usa para mostrar cómo se pronuncia el nombre de su candidato. El PRI no fue capaz de presentar un candidato propio, tomó prestado a uno que venía del PAN y le quiere poner la etiqueta de ciudadano, cuando en realidad ha sido un funcionario que ha tomado decisiones de la mayor responsabilidad en la última década. Las formas, los mensajes, las maneras del candidato priista hacen crisis con su militancia. El PRI no puede esconder un sexenio plagado de escándalos, de acusaciones concretas de financiamiento ilegal, de entorpecer el curso de las instituciones anticorrupción, de niveles récord de homicidios, de hacer promesas que no pudo cumplir. El gobierno de Peña es un fracaso, pero un candidato designado por él tiene que aplaudirlo.

Hasta el momento lo que tenemos es una propuesta de cambio, la de López Obrador, y dos de continuidad, la de Anaya y la de Meade, sin que despunte alguna. Se trata de visones de país distintas, que se ponen a la valoración de los electores. En la propuesta de AMLO, la estabilidad económica no basta, se requiere además de políticas para crecer y para distribuir el ingreso. En la otra, no se ofrecen alternativas al estancamiento, ni a la polarización de la riqueza. En la propuesta de López Obrador, se señala la necesidad de mejorar la coordinación y eficacia en las políticas de seguridad, pero también construir una cultura de paz, ante la generalización de la violencia, a la que contribuyeron los gobiernos del PAN y del PRI. Ante la grave situación actual, no ofrecen ni una justificación ni una alternativa para superar esta crisis desde otras coordenadas. Como su única preocupación es AMLO, trivializan el debate, no se ofrece ni diagnóstico, ni propuesta.

Al final, por supuesto, serán los electores los que decidirán. El problema es que experiencias como la reciente del Edomex muestran la debilidad de nuestras instituciones electorales frente al uso de los recursos públicos, la influencia gubernamental en los medios, por medio del ilimitado gasto en publicidad oficial, el rebase de los gastos de campaña, o directamente el fraude, especialmente en zonas rurales. Lo que sería especialmente peligroso para el presente y el futuro del país es que la elección no se diera en condiciones de equidad, para impedir que triunfara uno de los proyectos en disputa. El fraude patriótico, esa añeja tradición priista, es todavía posible de ejecutar y algo de eso flota en el ambiente. Ese es el verdadero peligro para México, que alguien apueste a la ilegalidad para ganar la elecciones, en lugar de buscar ganar el apoyo popular por medio del convencimiento y las propuestas.