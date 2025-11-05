La 4T no está logrando crecer la economía

Algo está pasando con la cuatroté y Morena en el poder porque la economía mexicana nada más no crece. Con los resultados oficiales del 3Q del año con una caída del 0.3% de la economía, si nada espectacular ocurre para el último cuarto, y, el año 2026, los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum habrán llevado a la economía 13 del mundo a no crecer en 8 años con lo que estaremos cerca de una década perdida de creación importante de empleos formales, fijos y bien remunerados, nivel educativo suficiente para que los niños y jóvenes mexicanos compitan con los del resto del mundo por las mejores oportunidades, la creación de una clase media vigorosa que aporte todavía más impuestos de los que hoy genera y una disminución real, no pasajera de la pobreza.

Para llegar al poder, el actual grupo gobernante fue extremadamente vocal al señalar el bajo crecimiento que para ellos, significaba el 2.5% promedio anual en los últimos 6 sexenios. En efecto, durante 36 años nuestra economía creció con este promedio anual, el cual siempre fue superior al crecimiento de la población por lo que cada mexicano que salía de la pobreza lo hacía para no regresar. Con base en todas las previsiones incluso las oficiales, al terminar el segundo año de la presidenta la economía habrá logrado un promedio de cero punto 6 por ciento (-0.6) que si de deflacta con el aumento de la población, la cifra es escandalosa en virtud de que apenas se alcanzaría el menos uno punto 4 por ciento (-1.4%), lo peor que nos ha pasado en décadas. Toda esta tragedia económica se tiene a pesar de los 62 millones de millones de pesos, de los cuales, 10 son de deuda, que han tenido para gastar por cuenta y orden de los contribuyentes, verdaderos dueños del dinero público.

Hoy tenemos un país más endeudado que en 2018, que no crece y cuya perspectiva económica futura es sombría. La cantidad gigantesca de dinero que estos presidentes han tenido para gastar no la han tenido sus antecesores pese a ello, no hay crecimiento y la evidencia nos indica que no hay medicamentos en los hospitales, las escuelas están complemente decaídas sin mantenimiento, el sistema de calles y carreteras tiene baches por cada 9 metros y la seguridad es inexistente, así como las oficinas de gobierno se caen a pedazos sin siquiera papel de baño o jabón en los baños. ¿En dónde está el dinero? Por parte de la clase gobernante, a los gobiernos del pasado se les ha acusado de todo, lo cierto es que se crecía y sí robaban había medicinas y hospitales, escuelas accesibles y la inseguridad jamás estuvo como ahora. En aquella época se hicieron los aeropuertos, las carreteras, el IPN, la UAM, Banxico, los centros médicos y una basta red de escuelas técnicas. La realidad está para el que la quiera ver.