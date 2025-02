En 2019 Trump impuso cambios al T-MEC

No sólo enfrenta la Presidenta Claudia Sheinbaum las presiones del inquilino de la Casa Blanca, debe lidiar también con los morenistas que “evocan la firmeza del expresidente López Obrador cuando durante el primer mandato de Trump negoció cambios al T-MEC”.

El 19 de diciembre de 2019, el mexicano Jesús Seade, el norteamericano Robert Lighthizer y la canadiense Chrystia Freeland, a nombre de sus gobiernos firmaron los cambios al original T-MEC de noviembre de 2018.

Falacias de los Puros. Trump impuso estándares de protección al medio ambiente y reglas de origen, además de estándares laborales y supervisión de la libertad sindical. El expresidente López Obrador hasta ofreció recursos adicionales “para asegurar el cumplimiento de los acuerdos laborales”.

Para 2030 amplían ZMVM y plataforma política

Anunció Alejandro Encinas, Secretario de Planeación y Ordenamiento Territorial y Metrópolis del Gobierno de CDMX que se ampliará la Zona Metropolitana del Valle de México para incluir municipios de los Estados de Hidalgo y Morelos.

Así avanza Encinas con el encargo de que poco a poco fortalecer a la zona conurbada metropolitana con los municipios más populosos del Estado de México, claro, bajo la coordinación del Gobierno de CDMX.

Con la ampliación a municipios hidalguenses y morelenses no sólo amplía la ZMVM, está claro que Encinas fue enviado a construir la base política más poderosa del país con la mira puesta en la candidatura presidencial de 2030. ¡Oh, mi Dios, que previsión!

Nueva Escuela, no será la bala de plata

“La educación es la bala de plata. La educación lo es todo. Las escuelas deben ser palacios del conocimiento y feroz la competencia por los mejores maestros”, dice el dramaturgo Aaron Surkin, a través de un personaje de la serie “The West Wing”.

Vale la mención cuando el Gobierno de la Presidenta Sheinbaum impulsa proyectos de creatividad tecnológica y científica que exigirán de recursos humanos de calidad mundial.

Paradójico que la “nueva escuela mexicana”, no mantenga siquiera los estándares de hace diez años y al suprimir exámenes rigurosos rebaja la calidad y México en lugar de una bala de plata, en materia educativa disparará inofensivas balas de salva.

NOTAS EN REMOLINO

La reunión en El Paso, Texas, anunciada en “la mañanera del pueblo” podría ser el inicio de una comunicación más directa y eficaz en materia de seguridad entre los Gobiernos de México y Estados Unidos. Ojalá, porque no está el horno para bollos... Si, como afirman despachos informativos desde Estados Unidos tienen problemas Pemex para vender crudo a refinería norteamericanas, por exceso de agua, esa podría ser la verdadera razón por la cual la Refinería de Dos Bocas no produce, pues no arriesgarán equipos nuevos con crudo de baja calidad... Por cierto, si la baja producción de crudo y su baja calidad es el saldo de la gestión de Octavio Romero, sólo la sombra del nogal explica su nuevo rol... Patético que la tóxica influencia regional del crimen organizado, al discutirse entre expertos se convierta en cosa de semántica... Siempre lapidario el dramaturgo Tennessee Williams: “El odio es un sentimiento que sólo puede existir en ausencia de toda inteligencia” ...