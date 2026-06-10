Ecopetrol concretó venta directa de coque a Japón

Ecopetrol completó la primera exportación directa de coque con rumbo a Japón. Se trata de 50,000 toneladas de este combustible, que corresponden a 5% de total exportado en el año desde la Refinería de Cartagena.

"Esta venta directa al consumidor final genera un valor adicional para el negocio, frente a las realizadas históricamente a través de terceros. La meta es llegar al 100% de ventas internacionales directas de este producto en un periodo de tres años", señaló la petrolera.

Ecopetrol detalló que el modelo comercial implementado con este producto permite el fortalecimiento de la cadena de suministro de cara a las exportaciones; de estas ventas externas se espera un ingreso adicional de 28 millones de dólares.

Sobre la producción de coque, la Refinería de Cartagena produce 3,000 toneladas diarias y se comercializa en su totalidad en mercados internacionales. Cada año suelen vender un millón de toneladas y los principales compradores del coque colombiano son China, Brasil, India, México y EU.

Julio César Herrera, vicepresidente Comercial y de Mercadeo de Ecopetrol, dijo que "es un paso fuerte de cara a la internacionalización" y agregó que espera que en los próximos tres años "la compañía comercialice la totalidad del coque que produce".