Sheinbaum conversa con Lula da Silva sobre los avances logrados en los compromisos de cooperación

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, conversó en videollamada este miércoles con su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.

A través de su cuenta de la red social X, la mandataria federal detalló que la plática con el presidente brasileño se centró en los avances de la agenda de colaboración entre ambos países latinoamericanos "especialmente en materia de ciencia, cultura e innovación".

La jefa del Ejecutivo adelantó que pronto se firmará un convenio entre Petróleos Mexicanos (Pemex) y Petrobras para mejorar las prácticas de última generación en exploración y explotación de hidrocarburos.

En tanto, el presidente Lula da Silva mencionó también en la red social X que durante su conversación con Sheinbaum acordaron profundizar las conversaciones sobre el marco jurídico comercial bilateral.

"Reconocimos los avances en la colaboración en las áreas de salud, turismo, gobernanza pública y acciones dirigidas a fortalecer los sectores científico, tecnológico y de innovación en ambos países", dijo el mandatario brasileño.

También destacó que ambos líderes confirmaron su posición a favor fin del embargo a Cuba y compartieron su preocupación por la grave situación humanitaria en el país caribeño.

"Instruimos a nuestros ministerios de Relaciones Exteriores para que celebren, a la mayor brevedad posible, la VI Reunión de la Comisión Binacional México-Brasil, con el objetivo de concretar las diversas iniciativas", adelantó.

"México y Brasil son socios fundamentales en América Latina y el Caribe, cuyo tamaño y relevancia en términos de población, economía y proyección internacional constituyen un motor de integración regional y prosperidad compartida para sus pueblos", destacó Lula da Silva.