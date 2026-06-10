Bolsas en EU bajaron por incertidumbre en Medio Oriente

Los principales índices estadounidenses cerraron a la baja el miércoles con las acciones de semiconductores extendiendo la caída reciente y ante las renovadas tensiones entre Estados Unidos e Irán que aumentaron la aversión al riesgo.

El promedio industrial Dow Jones descendió 1.87% en 49,919.09 puntos, mientras que el S&P 500 bajó 1.62% a 7,267.07 unidades y el Nasdaq Composite cayó 1.98% hasta los 25,169.50 enteros.

“Los principales índices accionarios de Estados Unidos cerraron con fuertes caídas, ante el incremento en las tensiones geopolíticas en Medio Oriente, sumado al alza de los precios de los energéticos que reavivan los temores inflacionarios lo cual genera especulaciones sobre el futuro de la política monetaria. A esto se suman las presiones de los comentarios de Trump sobre la falta de un acuerdo con Irán y nuevas amenazas”, escribieron analistas de Casa de Bolsa Bx+ en un reporte.

El presidente Donald Trump afirmó que Estados Unidos volvería a atacar a Irán si no se alcanza un acuerdo de paz. Esta amenaza se produjo tras nuevos ataques en Medio Oriente en los últimos dos meses.

El índice de semiconductores de Filadelfia cayó 3.57%, con NVIDIA y Broadcom entre las empresas que más lastraron el S&P 500.

El sector tecnológico del S&P 500 cerró con una caída de 2.34% y estuvo entre los que peor comportamiento registro en el día; desde que alcanzó su máximo histórico el 2 de junio ha caído 11 por ciento.

“El mercado oscila entre temores de una corrección y altas expectativas en utilidades, en un entorno de alta volatilidad, sin catalizadores claros y con una visión de mayor riesgo.” explicaron analistas de Monex Casa de Bolsa en un reporte.

Según Tom Hainlin, estratega de Inversiones en U.S. Bank Wealth Management, los inversionistas continuaron recogiendo beneficios del sector tecnológico.

Además, el mercado ahora está "descontando una posible subida de tasas de interés" tras los recientes datos económicos y también les preocupa la guerra, añadió.

El miércoles, los precios al consumidor en Estados Unidos aumentaron 4.2% a tasa anual en mayo, el mayor incremento desde abril de 2023, debido a que el conflicto en Medio Oriente elevó el precio de la gasolina y otros productos energéticos.

“En los mercados predomina escaso optimismo respecto a la posibilidad de alcanzar, en el corto plazo, un acuerdo solido de paz entre Estados Unidos e Israel con Irán” señalaron los expertos de Monex.

BMV y BIVA vuelven a caer

Las bolsas de valores en México revirtieron las ganancias de inicio de sesión y cerraron a la baja, contagiadas de sus pares estadounidenses y ante comentarios de Donald Trump sobre el futuro de la política comercial de la región.

El índice S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores, cayó 0.90% en 64,821.61 puntos, en tanto que el FTSE-BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores, perdió 0.79% hasta los 1,305.08 enteros.

Dentro del IPC, que agrupa a las empresas más negociadas de la BMV, 28 de las 35 emisoras cerraron a la baja. Con este resultado los indicadores acumularon seis sesiones consecutivas de pérdidas, periodo en el que el IPC cae 5.91% y el FTSE-BIVA pierde 5.47 por ciento.

La corrección a la baja se explica, según analistas de Monex, “por un entorno global más restrictivo generando salidas de capital de mercados emergentes como México. A la par, el ajuste en Wall Street y la caída en commodities impactó emisoras clave como las mineras” escribieron los expertos en un reporte.

“La debilidad en emisoras de consumo e industriales ha contribuido al desempeño negativo del índice. Por otro lado, la incertidumbre ante la revisión del T-MEC, ha añadido una prima de riesgo” añadieron.

Los inversionistas incorporaron que México y Estados Unidos ampliaron cuatro días la segunda ronda de negociaciones rumbo a la revisión del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Trascendieron los comentarios de Trump que dijo a periodistas que consideraba no renovar el acuerdo comercial con Canadá y México.

“No sé si voy a renovarlo. Porque para ser honesto, Estados Unidos lo hace mucho mejor. No necesitamos nada que tenga Canadá. No necesitamos nada que tenga México”, afirmó Trump.