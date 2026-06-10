Italia respaldará la mejor oferta en las operaciones de fusión y adquisición de Monte dei Paschi

Italia necesita reducir su participación residual en el banco rescatado, Monte dei Paschi di Siena (MPS), y respaldará la propuesta de fusión que resulte más ventajosa de entre las propuestas rivales que están sobre la mesa, dijo el ministro de Economía, Giancarlo Giorgetti.

El principal grupo bancario italiano, Intesa Sanpaolo, presentó una oferta no solicitada de 30,600 millones de euros en efectivo y acciones para adquirir MPS. La operación, que daría lugar a uno de los bancos más grandes de Europa, es en sí misma un movimiento estratégico y defensivo, con consecuencias sobre otras entidades.

La entidad crediticia más pequeña, Banco BPM, expresó su interés en un acuerdo de fusión con MPS un día antes de la oferta de Intesa, pero no ha presentado una oferta formal, pero el valor de ambas entidades sumadas alcanzaría los 50,000 millones de euros (30,000 millones de Monte dei Paschi y 20,000 millones de BPM)

“Tenemos que salir de (Monte dei Paschi) y averiguar quién nos ofrece más; así es como funciona”, declaró Giorgetti a los periodistas ayer al margen de una audiencia parlamentaria.

El Tesoro sigue poseyendo una participación de 5% en MPS tras devolver el banco a manos privadas, tras un costoso rescate en el 2017 acordado con las autoridades de la Unión Europea.

Al afirmar que el gobierno respaldará la oferta que refleje plenamente el valor del banco, Giorgetti confirmó que Roma estaba adoptando una postura neutral sobre el futuro de MPS, lo que corrobora una información previa de Reuters.

De salir adelante este movimiento, el panorama de la banca italiana cambiará de una tacada. Monte dei Paschi alberga en su interior otro banco italiano, Mediobanca, que adquirió en una OPA hostil en septiembre del año pasado, con lo que se convirtió en el mayor inversionista de la aseguradora Generali, a la que el gobierno considera estratégica dado su papel en la gestión de cientos de miles de millones de euros de los ahorros de los italianos.