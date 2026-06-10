Importaciones desde China ganan terreno en mercado peruano

La presencia de China en la economía peruana continúa expandiéndose. El gigante asiático no solo es el principal destino de las exportaciones peruanas y viene sumando mayor peso en los proyectos de inversión, sino que también muestra una expansión sostenida de las importaciones en el mercado peruano. Según un reciente informe de Macroconsult, del 2001 al 2025, las importaciones chinas al Perú crecieron más de 6% impulsadas con la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC).

Solo en la última década, entre 2015 y 2025, aumentaron cerca de 120%, consolidando a China como el principal origen de las importaciones del Perú. Aunque el porcentaje de avance podría parecer menor, el valor viene duplicándose, precisó Eduardo Jiménez, jefe del Sistema de Información de Macroconsult.

“En 2001 se veía una baja base de comparación. Ahora, con una base más grande, implícitamente se ve que se han duplicado las importaciones. Han pasado de un poco menos de 9,000 millones de dólares a cerca de 19,000 millones de dólares. La variación sigue siendo muy positiva”, comentó a Gestión. Ahora las importaciones chinas representan ya alrededor de un tercio de todas las compras externas del Perú y equivalen a cerca de 5.6% del Producto Bruto Interno. Si bien hay un impacto generalizado, hay sectores económicos que lo perciben en mayor dimensión. A futuro se esperaría que el avance continúe. Las importaciones chinas continuarían avanzando teniendo en cuenta los conflictos comerciales de este país con Estados Unidos, que aplica una serie de aranceles a sus productos.

“China está inundando el resto de países de productos cómodos que antes compraba Estados Unidos. Evidentemente, amenaza a los retailers peruanos porque tienen en la puerta de la fronteras un producto barato y de una calidad media que puede competir directamente con ellos. El espacio para crecer es importantísimo, el potencial es tremendo”, sostuvo.

Esta expectativa va de la mano con la expansión del comercio electrónico, con plataformas digitales como Temu, Shein y AliExpress, que amplían la oferta disponible y facilita el acceso a productos de menor precio para los hogares, aprovechando además la exoneración arancelaria aplicable a envíos menores de US200.

Según el informe, este tipo de importaciones representa cerca de 80% del valor total de los envíos aéreos provenientes de China. Sin embargo, aún equivalen a 6% de las importaciones chinas totales que llegan al país. Uno de los sectores donde la participación china ya es relevante es el de cuero y marroquinería. De acuerdo con Macroconsult, este rubro tiene el escenario más extremo de competencia que ha llevado a un retroceso de la producción local.