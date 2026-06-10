Candidato para dirigir la BLS no cree que los datos fueran falsos

Brett Matsumoto, el candidato del presidente estadounidense, Donald Trump, para dirigir la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, por su sigla en inglés), afirmó que no cree que los datos de la agencia hayan sido falsificados, rebatiendo así la acusación de Trump de que el anterior director de la BLS había publicado cifras de empleo falsas.

Matsumoto, un economista que trabaja en la BLS desde el 2015, pero que se encuentra de baja de la agencia de datos económicos para trabajar en el Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca, declaró en su audiencia de confirmación ante la Comisión de Salud, Educación, Trabajo y Pensiones del Senado de EU, que confía en el trabajo realizado por el personal de carrera que recopila y procesa los datos y que se aseguraría de que los resultados que se publican sean los que elaboran.

También afirmó que trabajaría para resolver los problemas técnicos que han mermado la calidad de los datos de la BLS en los últimos años, pero no se hizo eco de las afirmaciones infundadas de Trump de que los datos de la agencia se estaban manipulando con fines políticos.

Trump destituyó a la anterior comisionada de la agencia, Erika McEntarfer, nombrada por el expresidente, Joe Biden, el pasado agosto tras la publicación de un informe mensual de empleo que incluía revisiones de magnitud histórica respecto a las cifras de creación de empleo comunicadas anteriormente.

El Presidente eligió inicialmente al economista conservador, E.J. Antoni, para dirigir la agencia, pero posteriormente retiró su candidatura.

Cuando se le preguntó si alguna vez había creído que la agencia falsificaba el informe de empleo u otros datos, Matsumoto respondió: “Creo que hay razones técnicas que podrían explicar estas revisiones tan importantes, pero no, no lo creí”.

La BLS elabora varios de los indicadores más importantes sobre la salud de la economía estadounidense, incluidos los informes mensuales de referencia sobre la inflación y el mercado laboral, que se encuentran entre los informes más seguidos del mundo.

Matsumoto se negó a comentar la acusación concreta de Trump sobre la falsificación de datos de la BLS, y afirmó: “Las declaraciones del Presidente hablan por sí solas, y no voy a hacer comentarios al respecto”.

Trump destituyó a la anterior comisionada de la agencia, Erika McEntarfer, el pasado agosto tras la publicación de un informe mensual de empleo que incluía revisiones de magnitud histórica respecto a las cifras de creación de empleo comunicadas anteriormente.