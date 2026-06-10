La mitad de los estadounidenses teme que la IA deje sin trabajo a algún miembro de su familia

La mitad de los estadounidenses teme que el auge de la Inteligencia Artificial (IA) pueda dejarles sin trabajo a ellos o a algún miembro de su familia, según una nueva encuesta de Reuters/Ipsos, la cual también puso de manifiesto una inquietud generalizada por el alcance de la adopción de esta tecnología.

La encuesta, que duró seis días y concluyó el lunes, reveló que 53% de los estadounidenses compartió esa preocupación, que se distribuye de forma bastante homogénea entre los encuestados por edad, género y nivel educativo.

Alrededor de 37% de los encuestados afirmó que no le preocupa en absoluto este tema, mientras que 10% restante no estaba seguro o prefirió no responder a la pregunta.

La encuesta de Reuters/Ipsos se realizó tras una oleada de recortes de empleo relacionados con la IA por parte de grandes empresas, entre ellas la firma de software Intuit, que el mes pasado comunicó a su personal que despediría a 17% de su plantilla global para racionalizar las operaciones y centrarse más en sus principales apuestas, entre las que se incluyen sus iniciativas en materia de IA.

Los estudiantes de la Universidad de Arizona abuchearon a Eric Schmidt el mes pasado cuando el exdirector ejecutivo de Google habló sobre el impacto de la IA en una ceremonia de graduación.

Su posible uso como herramienta de propaganda política, en el entretenimiento e incluso en la guerra ha suscitado advertencias por parte de líderes electos.

Muchos de los recortes de empleo anunciados se han producido en empresas tecnológicas y aún está por ver si el mercado laboral estadounidense en general se verá afectado. La economía estadounidense ha registrado un fuerte aumento del empleo en los últimos meses.