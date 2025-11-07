Wall Street termina mixto, pero el Nasdaq registra su peor caída semanal desde marzo

Los tres principales índices de Wall Street terminaron mixtos las negociaciones de este viernes. Las acciones tecnológicas moderaron sus descensos, después de haber caído desde la apertura, afectadas por las preocupaciones sobre las elevadas valoraciones en el mercado.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, subió 0.16% a 46,987.10 unidades, mientras que el S&P 500, de las empresas más valiosas, ganó 0.13% a 6,728.80 puntos. El Nasdaq Composite tecnológico bajó 0.21% a 23,004.54.

El Nasdaq registró su mayor caída porcentual semanal desde finales de marzo en medio de la creciente preocupación por las valoraciones de empresas de inteligencia artificial (IA), que han proporcionado el combustible a gran parte del repunte en los últimos meses.

Los títulos del gigante de los semiconductores Nvidia, que caían más de 4% por la mañana y perdían más de 11% en la semana, subieron 0.08% en la jornada, impulsadas por compras de oportunidades. El comportamiento fue similar en otras compañías de microchips.

En los valores individuales, los títulos de Tesla (-3.68%) cayeron después de que los accionistas de la compañía de autos eléctricos aprobaron el mayor paquete salarial de la historia para el presidente ejecutivo, Elon Musk, apoyados en altas promesas del empresario.

Nueve de los 11 sectores del S&P 500 cerraron con ganancias, encabezados por las empresas de energía y servicios públicos. En las pérdidas, las acciones de servicios de comunicación y de tecnología retrocedieron. Dentro del Dow Jones, destacó Coca-Cola (+2.16%).

Las pérdidas en el mercado también se redujeron significativamente al final de la sesión, tras conocerse noticias sobre un avance en las negociaciones en el Congreso para terminar con el cierre más prolongado del gobierno federal en la historia de Estados Unidos.

En los acumulados semanales, el índice Dow Jones perdió 1.31% en la semana y gana en el año 10.14%, mientras que el S&P 500 bajó 2.12% y gana en el año 13.98%. El Nasdaq bajó 3.91% en la semana y en el año acumula una ganancia de 18.56 por ciento.