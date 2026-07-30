Centrales nucleares de Hungría y Rumanía reducen producción por bajos niveles de agua en el Danubio

Las centrales nucleares situadas a ⁠orillas del Danubio, en Hungría y Rumanía, se han visto obligadas a reducir su producción esta semana y podrían cerrar por completo ⁠en los próximos días ⁠debido a unos niveles de agua históricamente bajos.

En Francia, donde la energía nuclear suministra cerca de dos tercios de la electricidad del país, también se ha tenido que reducir la producción porque los ríos no pueden proporcionar agua para la refrigeración.

Los investigadores afirman que el problema se ha convertido en un riesgo estacional, ya que el cambio climático hace que el calor extremo y las sequías sean más frecuentes.

La central nuclear húngara de Paks podría dejar de funcionar el jueves o el viernes, según dijo el jueves el primer ministro Peter Magyar.

La central, que cuenta con cuatro reactores de fabricación rusa con una capacidad total de 2 gigavatios y produce casi la mitad de la electricidad de Hungría, comenzó a reducir la producción el lunes y está funcionando a menos del 50% de su capacidad.

Magyar señaló que el cierre ⁠de la central y el aumento ⁠previsto del 20% en la ⁠demanda de electricidad durante las horas punta de la tarde, debido a ⁠la ola de calor, podrían dar lugar a una situación crítica para el lunes.

En Rumanía, la empresa de energía nuclear Nuclearelectrica indicó que su segundo reactor sigue conectado a la red eléctrica, después de que el primero fue desconectado más temprano en la semana.

El primer ministro rumano, Ilie Bolojan, quien señaló que las paradas podrían ⁠durar entre una y dos semanas, instó a los rumanos a última hora del miércoles a reducir voluntariamente el consumo eléctrico por las tardes.