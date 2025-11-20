Wall Street sube más de 1% tras datos de empleo en EU y resultados de Nvidia

Los principales índices de Wall Street avanzaban este jueves, con los valores tecnológicos recibiendo un impulso después de que los resultados estelares de Nvidia disiparon algunos temores a una burbuja de la IA, mientras que un informe de empleo de septiembre mostró signos de una economía resistente.

Nvidia ganaba un 36% después de que la empresa más valiosa del mundo previó unas ventas superiores a las estimaciones de los analistas para los tres últimos meses del año y superó las expectativas de ingresos para el tercer trimestre.

Su presidente ejecutivo, Jensen Huang, restó importancia a las preocupaciones sobre la IA en una llamada con analistas y dijo, "vemos algo muy diferente".

El repunte de un año de los valores tecnológicos había empezado a perder algo de fuelle a medida que los inversores se mostraban cada vez más cautelosos ante una posible burbuja en el sector de la IA.

La preocupación por las perspectivas de monetización de la tecnología, el gasto circular en el sector y la emisión de deuda han lastrado los mercados, y el Nasdaq se ha alejado bruscamente de su máximo de octubre y Nvidia ha bajado casi un 9% desde su nivel más alto.

Incluyendo los movimientos del jueves, el S&P 500 ha caído cerca de un 3% en lo que va de noviembre, mientras que el Nasdaq ha perdido casi un 5 por ciento.

El Promedio Industrial Dow Jones sumaba 549.70 puntos, o un 1.19%, a 46,688.67 unidades, el índice S&P 500 ganaba 103,70 puntos, o un 1.56%, a 6,74586 unidades, mientras que el Nasdaq Composite subía 457.15 puntos, o 2.03%, a 23,021.38 unidades.

La mayoría de los valores de megacapitalización y crecimiento avanzaban, con Alphabet sumando un 3.2% y Meta, un 2.1 por ciento.

El índice tecnológico S&P 500 lideraba las ganancias entre los 11 subsectores del S&P y el índice de semiconductores Philadelphia SE trepaba un 2.8%, con Advanced Micro Devices, Broadcom y otros valores relacionados con los chips saltando.

Walmart subió un 3.5% después de que el minorista elevó sus previsiones anuales por segunda vez este año y fijó también la fecha de diciembre para cambiar su cotización al Nasdaq desde la Bolsa de Nueva York.

En tanto, los datos mostraron que el crecimiento del empleo en Estados Unidos se aceleró en septiembre, pero la tasa de desempleo subió al 4.4%, lo que sugiere que las condiciones del mercado laboral siguen siendo flojas.

Los operadores siguieron apostando a que la Reserva Federal omitirá un recorte de las tasas de interés en diciembre, aunque hubo un pequeño retroceso en esas apuestas tras la publicación de los datos.