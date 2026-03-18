Wall Street retrocede tras comentarios de Powell sobre efectos inciertos de la guerra contra Irán

Los tres principales índices de Wall Street cerraron con pérdidas las negociaciones de media semana. Los inversionistas asimilaron cifras de precios al productor y el anuncio de política monetaria de la Reserva Federal, mientras seguían las noticias sobre la guerra.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, perdió 1.63 a 46,225.15 puntos, mientras que el S&P 500, de las compañías más valiosas, cedió 1.36% a 6,624.70 puntos. El Nasdaq Composite tecnológico perdió 1.46% a 22,152.42.

La apertura del mercado ya había sido negativa tras la publicación de un dato de precios al productor de Estados Unidos en febrero muy por encima de lo proyectado. La cifra, de 0.7%, estuvo por encima de los pronósticos de analistas de 0.3% y de un 0.5% en enero.

El repunte en los precios de las empresas generó preocupaciones por la posibilidad de que la presión se traslade al consumidor y que terminen por afectar el crecimiento. Los datos fueron publicados horas antes de que la Reserva Federal realizara su anuncio de tasas.

La Fed mantuvo sin cambios la tasa de interés en 3.50%-3.75%, en línea con lo esperado y en una votación de amplia mayoría. La autoridad pronosticó aceleración en la inflación y siguió respaldando la proyección de que solo realizará un recorte de tasas durante 2026.

"Si bien el organismo aún proyecta un recorte de tasas en 2026 y otro en 2027, Jerome Powell dejó en claro que esos movimientos seguirán dependiendo estrictamente de la evolución de la economía", dijo Emanuel Juárez, analista de mercados financieros de HF Markets.

En su conferencia posterior al anuncio, el presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo que todavía son inciertos los efectos que tendrá la guerra contra Irán en la economía estadounidense y dijo que no se descarta una subida de tasa de interés, aunque no es el escenario base.

En este contexto, los 11 sectores principales del S&P 500 cerraron las negociaciones en terreno negativo. Destacaron las bajas de Consumo básico (-2.44%), Consumo discrecional (-2.32%), y Materiales (-2.25%). Dentro del Dow Jones, McDonald's (-3.24%) lideró la caída.