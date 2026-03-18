Instituto MIND México impulsará talento industrial en Jalisco

Guadalajara, Jal.- El Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ) a través del Centro México Innovación y Diseño (MIND), pondrá en marcha el Instituto MIND México, una estrategia enfocada a la formación de talento industrial en la entidad, con énfasis en innovación, certificaciones técnicas y nuevas tecnologías.

El proyecto contempla una oferta educativa integral orientada tanto a trabajadores activos como a nuevas generaciones, incluyendo estudiantes de nivel medio superior y universidades técnicas, informó el coordinador del CCIJ, Antonio Lancaster Jones.

"El Instituto MIND es un instituto de formación para todos los industriales; en el MIND (Centro México Innovación y Diseño) vamos a hacer lo que debemos hacer que es capacitar a todos nuestros colaboradores pero también capacitar a las nuevas generaciones; desde la preparatoria y universidades técnicas", subrayó el dirigente de los industriales en la entidad.

Detalló que entre los programas, destacan certificaciones en metodologías Lean Six Sigma (para mejorar procesos productivos y administrativos), capacitación en nuevas normativas industriales y formación en inteligencia artificial, áreas clave para elevar la productividad y competitividad de las empresas en el estado.

Como parte de su estrategia de inclusión, el Instituto MIND busca ampliar el acceso a educación especializada para personas que no han cursado estudios universitarios, mediante alianzas con instituciones académicas internacionales y profesores de alto nivel. La oferta incluirá maestrías, cursos, webinars y microcredenciales en formatos accesibles para el sector productivo.

Talento especializado

Lancaster Jones González indicó que prevén capacitar a 1,000 personas durante este primer año de operación, con una proyección de crecimiento progresivo en función de la demanda del sector industrial.

Uno de los ejes prioritarios será la formación de talento altamente especializado para la industria de semiconductores, segmento que anticipa una fuerte expansión en México y particularmente en Jalisco, derivada de nuevas inversiones y relocalización de cadenas productivas.

El modelo educativo estará respaldado por esquemas de educación dual donde los estudiantes combinan la formación teórica en las aulas con la experiencia práctica en las empresas, y se realizará en coordinación con la Secretaría de Educación Jalisco y la Secretaría de Innovación Ciencia y Tecnología (SICyT).

A través de esta iniciativa, el Instituto MIND busca fortalecer la competitividad del sector industrial mediante la articulación entre academia, industria y tecnología, consolidando una oferta educativa de alto nivel.