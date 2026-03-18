Brío by Bravo llega a México con crédito de consolidación desde 16.9%

La firma especializada en liquidación de deudas, Bravo, anunció el lanzamiento de Brío by Bravo, una nueva alternativa de crédito de consolidación que busca ayudar a los usuarios a simplificar sus compromisos financieros antes de que se conviertan en una carga difícil de sostener.

De acuerdo con la compañía, el nuevo producto permitirá a las personas unificar diversas deudas en un solo pago, con una tasa desde 16.9%, considerablemente menor al promedio del mercado de créditos personales en el país, que puede superar el 40% anual.

“En Bravo entendemos profundamente el mercado de deudas en México porque trabajamos todos los días con personas que enfrentan situaciones complejas. Antes de que la deuda crezca pueden existir opciones a las que los usuarios pueden recurrir”, señaló Javier Salmerón, Country Manager de Bravo México.

Según el directivo, la experiencia acumulada por la firma desde 2009, a través de su modelo de reparación de crédito enfocado en personas que ya no pueden cumplir con sus obligaciones, permitió identificar un punto crítico en el ciclo del endeudamiento: muchas crisis financieras personales pudieron haberse evitado con atención temprana y herramientas adecuadas.

En este sentido, la llegada de Brío se da en un contexto en el que la creciente disponibilidad de crédito al consumo, a través de tarjetas, préstamos personales y financiamientos digitales, ha ampliado las opciones de acceso al dinero, pero también ha incrementado los riesgos de sobreendeudamiento para los usuarios.

Bajo esa lógica, Brío busca intervenir en una etapa previa, ofreciendo un crédito de consolidación que permita reorganizar las finanzas personales antes de que el nivel de deuda se vuelva insostenible.

Simplificar las deudas

El modelo de consolidación funciona agrupando diferentes compromisos financieros (como tarjetas de crédito o préstamos personales) en un solo crédito. Con ello, el usuario sustituye varios pagos mensuales por uno solo, generalmente con una tasa menor y condiciones más claras.

De acuerdo con Bravo, este enfoque permite reducir la complejidad de administrar diferentes fechas de pago, tasas de interés y saldos, lo que facilita la planificación financiera y disminuye el riesgo de retrasos o penalizaciones.

“Consolidar sólo tiene sentido si mejora las condiciones financieras de las personas. Si una solución no reduce el costo de tu deuda y no te da claridad en tus pagos, entonces no está resolviendo el problema”, explicó Maximiliano Toledo, vocero de Brío.

El directivo también destacó que ofrecer una tasa inicial desde 16.9% busca justamente generar un alivio real frente a los niveles que predominan en el mercado de crédito al consumo.

Educación financiera como eje

Además del financiamiento, la estrategia de Brío incorpora un componente de educación financiera, un elemento que la compañía considera clave para prevenir el sobreendeudamiento.

A través de contenidos informativos, herramientas digitales y acompañamiento al usuario, la plataforma buscará promover una cultura de planificación financiera y toma de decisiones informadas, con el objetivo de evitar que las personas entren en ciclos de deuda difíciles de revertir.

La iniciativa se alinea con la visión de Bravo, que ha centrado su operación en atender a personas que ya enfrentan problemas de deuda severos. Con el lanzamiento de Brío, la empresa amplía su ecosistema de soluciones para cubrir distintas etapas del problema financiero.

En ese sentido, el grupo operará con dos enfoques complementarios en el mercado mexicano: Brío by Bravo, orientado a prevenir y simplificar deudas mediante consolidación, y Bravo, especializado en la resolución de deudas que ya se volvieron insostenibles a través de modelos de reparación de crédito.

Para la compañía, esta estrategia busca atender tanto las causas como las consecuencias del sobreendeudamiento, un fenómeno que ha cobrado relevancia en los últimos años ante el crecimiento del crédito al consumo.

“Brío by Bravo representa un paso estratégico para ampliar el impacto de la compañía en México, atendiendo no sólo las consecuencias del sobreendeudamiento, sino también sus causas”, coincidieron Salmerón y Toledo.

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