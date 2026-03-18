Una cuarta parte de los turistas chinos que visitan México ingresan por Cancún

Cancún, QRoo.- Cancún captó el 26.6% del turismo chino que llegó a México en enero de 2026.

El dato adquiere relevancia luego de que la titular de la Secretaría de Turismo federal, Josefina Rodríguez Zamora, dio a conocer que en el arranque de año los visitantes del gigante asiático crecieron a tasa de doble dígito.

“Vean el incremento del mercado chino en el mes de enero, 15.7% más a nuestro país. Es histórico este incremento”, expuso la funcionaria en la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Desde 2024, México está en el top ten de los países que más turismo chino reciben anualmente.

Para Cancún el mercado adquiere cada vez más relevancia pues con los 16,295 visitantes de este país captados se coloca sólo por detrás de la CDMX que captó el 42% en el periodo de referencia.

Desde 2025, el Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo dio a conocer que aunque la mayoría de los vuelos llegan a CDMX, se están implementando estrategias para captar mercado asiático hacia el Caribe mexicano, con vuelos con escalas que promedian las 30 horas.

El año pasado, a nivel nacional se captó un total de 224,271 ciudadanos chinos, de ese total, Cancún captó 57,219 viajeros, es decir, el 25.5%; mientras que en 2024 cerró con 63,353, equivalente al 29% del total nacional.

Es decir, que en los últimos dos años y el arranque de 2026 el Caribe mexicano ha captado entre el 25 y 30% de uno de los mercados en más ascenso no sólo para México sino a nivel mundial.

Según estimaciones del Consejo Mundial de Viajes y Turismo, China se ha consolidado como el mercado de mayor gasto mundial, con proyecciones de 165-175 millones de turistas, enfocado en Asia, Europa y con creciente interés en Brasil y en menor medida en México.

El perfil de viaje lo define como un turista con preferencias por experiencias culturales y un cambio hacia el turismo regional.

Según la Sectur otros mercados emisores que también mostraron avances en México son Colombia (12%), Canadá (9.7%), España (7%) y Argentina (8%), mientras que el turismo estadounidense se mantuvo estable.

De esos mercados Cancún también tiene un aporte importante, pues en 2025 captó el 33% de colombianos; el 56.8% de canadienses; 43.8% de españoles y 65.8% de argentinos.