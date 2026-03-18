Urge incentivar fabricación de APIs en México para reducir dependencia de China e India: AMELAF

Ante la alta dependencia de países como China e India para la producción de ingredientes farmacéuticos activos (APIs, por su sigla en inglés), México cuenta con el potencial y las capacidades para fabricar este tipo de materias primas, por lo que urge impulsar su producción.

Así lo consideró el presidente de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos (AMELAF), Juan de Villafranca, quien subrayó la relevancia de incentivar su producción para que el país recupere las capacidades que tenía en la década de 1980.

Recordó que en esos años, México llegó a tener hasta 80 empresas que fabricaban APIs , después dejó de haber una política industrial y se acabaron los incentivos. No obstante, hoy todavía hay empresas que fabrican ingredientes farmacéuticos activos.

“Para nosotros lo más importante es que la materia prima se pueda producir en la región de América del Norte, que evitemos la dependencia de China y de India, que en un momento dado se entienda que México, Estados Unidos y Canadá, somos complementarios. No vamos a hacer competencia”, explicó.

Añadió que las autoridades y empresas mexicanas coinciden en que la pandemia de Covid-19 reveló vulnerabilidades en la cadena de suministro de medicamentos y materias primas.

Por todo lo anterior, resulta fundamental incentivar la fabricación local de APIs, promoviendo inversiones y proyectos que permitan recuperar las capacidades que México llegó a tener y reducir la elevada dependencia de Asia.

Juan de Villafranca aseguró que hay varias empresas que quieren invertir en nuevos proyectos y ampliar la capacidad por la gran necesidad de fabricar APIs en la región, ya que se depende en un porcentaje muy alto de India y de China.

“Creo que es un área de gran oportunidad y vista con Estados Unidos porque ni ellos van a fabricar todo ni nosotros todo ni Canadá todo. Entonces, tenemos en América del Norte una verdadera integración”, acotó.

“La idea ahorita es poder fortalecer a la industria, que podamos tener más APIs y que haya una integración vertical de producto terminado”, agregó.

De las 52 empresas que integran la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos, tres de ellas se dedican a la producción de ingredientes farmacéuticos activos.

“Creo que es el momento de revertir esta situación y que empecemos poco a poco a fabricar estos ingredientes activos. El reloj ‘pharma’ va despacio, pero creo que vamos en la ruta correcta”, consideró.