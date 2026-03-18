AmCham espera continuidad del T-MEC por 16 años más y mayores oportunidades de inversión en México

La American Chambers of Commerce of Mexico (AmCham/México) apostó a que la revisión del T-MEC tendrá como resultado su continuidad por 16 años más, sin aranceles y con mayores oportunidades para incrementar las inversiones en México.

Al tomar protesta como presidente entrante de la AmCham México para el periodo 20206- 2027, Óscar del Cueto, dijo que el gremio de las empresas estadounidenses que operan en México son escuchados por las autoridades de ambos gobiernos, lo cual genera certeza para continuar e incrementar los proyectos de inversión en territorio mexicano.

En el marco de la 109 Asamblea General Ordinaria de la AmCham, el también presidente de Canadian Pacific Kansas City (CPKC) de México sostuvo que el sector privado es “la voz técnica”, de la representación de las empresas americanas y la comunidad binacional del acuerdo, para incluir nuevos temas al Tratado.

Durante su primer discurso como dirigente de la AmCham dijo: “hablar de competitividad y atracción de inversiones implica obligadamente referir la seguridad y la certeza jurídica. La seguridad es hoy un factor clave para la continuidad operativa, la relocalización de inversiones y la confianza empresarial”.

Desde AmCham, agregó, debemos ser la voz para contribuir al diálogo sobre seguridad, Estado de derecho y certeza jurídica, siempre desde una perspectiva técnica, institucional y propositiva. Una economía integrada y dinámica requiere entornos seguros para las personas, las cadenas logísticas y el capital.

Al arrancar la primera reunión bilateral entre México y EU rumbo a la revisión del T-MEC, Del Cueto dijo que temas como semiconductores, inteligencia artificial y protección a la propiedad intelectual se llevarán a la mesa de la negociación y “reforzar aquellas en las que vemos necesidades, en algunos sectores en los que ya estamos participando, pero que tengamos esa certeza que nos da un marco jurídico, que nos da el tratado”, agregó.

Al respecto, Altagracia Gómez, coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización (CADERR), sostuvo que las negociaciones para la revisión del acuerdo requerirán de coordinación y visión de largo plazo.

“En pocas cosas hay tantos mexicanos de acuerdo como en la importancia del T-MEC. Hay un consenso abrumador de que el T-MEC debe continuar, aunque con áreas de oportunidad”, señaló.

Agregó que es posible la integración de nuevos temas que hace 10 años no estaban en la mesa, pero que son necesarios para el crecimiento y fortalecimiento de la región de Norteamérica. Aunque el objetivo número uno es que se eliminen los aranceles de la 232 para tener igualdad de competencia entre los países.

En su oportunidad, Pedro Casas Alatriste, vicepresidente ejecutivo y director general de AmCham destacó la visión de la Cámara como una comunidad activa, capaz de afrontar los retos y desafíos, e influir en las decisiones que afectan a la región.

“Si somos una comunidad fuerte, proactiva y socialmente consciente, vamos a poder influir de manera positiva en el TMEC, a construir una red social, cívica que nos permita hacer las políticas públicas correctas para el fortalecimiento de la región”, indicó.