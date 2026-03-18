Camilo Cañedo será el nuevo CFO de Walmart de México y Centroamérica con la salida de Paulo Garcia

Walmart de México y Centroamérica anunció que Paulo Garcia dejará su cargo como Vicepresidente Senior de Finanzas (CFO), y será reemplazado por Camilo Cañedo Priesca, quien asumirá el puesto tras la salida del actual directivo.

La transición se llevará a cabo de manera gradual, toda vez que Paulo Garcia permanecerá en su cargo directivo hasta el próximo 15 de agosto de 2026, informó la cadena de supermercados en un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

En el mismo agregó que Camilo Cañedo Priesca tiene una amplia experiencia en el área de finanzas y estrategia, misma que adquirió durante su trayectoria en Walmart U.S.

Desde esa posición lideró la planeación financiera y diversos proyectos estratégicos relacionados con comercio electrónico y crecimiento del negocio.

Con su incorporación se espera que ayude a fortalecer al equipo directivo y apoyar las prioridades estratégicas de Walmart en México y Centroamérica.

El presidente y director general de la empresa, Cristian Barrientos Pozo, destacó la contribución de Paulo Garcia al crecimiento de la cadena minorista.

"Estamos agradecidos con Paulo por su liderazgo y sus contribuciones a Walmex", comentó.

"Al mismo tiempo, sabemos que la profunda experiencia financiera y la visión estratégica de Camilo fortalecerán aún más a nuestro equipo directivo. Esperamos con gran interés su incorporación mientras continuamos sirviendo a nuestros clientes y generando valor para nuestros inversionistas", agregó.

Walmart de México y Centroamérica recordó que el próximo 25 de marzo realizará el "Walmex Day 2026", evento en el que presentará su estrategia de negocio para los próximos años.