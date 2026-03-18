Participa Guardia Estatal en banderazo de operativo “Heroínas y Héroes Paisanos” en Nuevo Laredo

La SSPT participa con un despliegue superior a los dos mil elementos en el "

Marzo 18 de 2026, Nuevo Laredo, Tamaulipas.– Con presencia de autoridades de los tres niveles de gobierno, entre los que se encuentra la Guardia Estatal, se celebró el arranque oficial del Operativo “Heroínas y Héroes Paisanos” en el municipio de Nuevo Laredo.

Este operativo se activó en el marco del periodo vacacional Semana Santa 2026, con el objetivo de proporcionar seguridad, acompañamiento y asistencia a las caravanas de connacionales que ingresen a través de esta frontera al territorio tamaulipeco.

A través de acciones coordinadas se garantiza la cobertura de las principales vías de comunicación que conducen a sitios turísticos de la entidad y hacia estados vecinos.

Cabe mencionar que la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) cuenta con un despliegue superior a los dos mil elementos de la Guardia Estatal y una red de 25 Estaciones Seguras que fortalecerán las acciones de vigilancia durante el presente periodo vacacional.