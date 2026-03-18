Condusef recomienda desconfiar de ofertas milagro relacionadas con el Mundial de futbol 2026

Cancún, QRoo.- El presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), Óscar Rosado Jiménez, alertó que los fraudes en boletos y paquetes del Mundial de futbol en México "van a estar a la orden del día".

Entrevistado en el marco de la Convención Bancaria 2026 que arrancó este miércoles en Cancún, reconoció que ni la dependencia a su cargo ni la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) pueden hacer algo para prevenirlo, por lo que sólo recomendó a los aficionados a esta justa deportiva evitar las "ofertas milagro" en internet.

"La recomendación es que chequen en dónde están adquiriendo sus compras, que no se vayan con las ofertas milagro, yo siempre recomiendo tres cosas: desconfíen, desconfíen; desconfíen".

El tema aquí, añadió, es que quienes cometen esos fraudes son grupos delincuenciales, "entonces no hay atribuciones ni con la Profeco ni con Condusef, es un tema de la Fiscalía".

En el caso de Quintana Roo, que según estimaciones oficiales espera captar 1 millón de turistas adicionales por el Mundial, se ha anunciado que las autoridades intensificarán las estrategias de ciberseguridad y seguridad física para proteger a los visitantes, especialmente en Cancún.

Está anunciado que la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Policía Cibernética de Quintana Roo intensificarán el monitoreo de plataformas digitales con el objetivo de detectar y frenar la oferta de paquetes turísticos fraudulentos, venta de boletos falsos y otros ciberdelitos relacionados con el Mundial.

Para ello, se han implementado programas de capacitación especializada (como QRBNE) en Cancún para la policía local, enfocados en la prevención y coordinación ante amenazas internacionales.

Además, la gobernadora Mara Lezama ha solicitado el apoyo de al menos 500 elementos adicionales de fuerzas federales para blindar la entidad de cara al evento.