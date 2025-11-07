Wall Street retrocede ante caída de las tecnológicas

Los tres principales índices de Wall Street retroceden la mañana de este viernes. Las acciones estadounidenses amplían las pérdidas, mientras las grandes compañías tecnológicas vuelven a descender en medio de preocupaciones por sus elevadas valoraciones.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, cedía 0.35% a 46,747.89 unidades, mientras que el S&P 500, de las compañías más valiosas, caía 0.89% a 6,660.67 puntos. El Nasdaq Composite bajaba 1.59% a 22,688.42.

Los grandes valores tecnológicos caen con fuerza una vez más. Los títulos de Nvidia (-4.22%) caen con la mayor fuerza en el grupo conocido como los Siete Magníficos, en un momento de cautela ante los temores de una burbuja en la inteligencia artificial.

"Continúa la preocupación por un posible retroceso (...) es la tradicional debilidad de principios de noviembre desencadenada por elevadas valoraciones y el agotamiento de los catalizadores para apoyar al mercado", dijo Sam Stovall, estratega de CFRA Research.

El mercado también es afectado por un aumento en los despidos en Estados Unidos a más de 150,000 en octubre, según datos de una consultora especializada, a falta de cifras oficiales, la suma mensual más alta desde 2003 y casi del triple que en septiembre.

En comportamientos individuales, los accionistas de Tesla aprobaron el mayor paquete salarial de la historia para su presidente ejecutivo, Elon Musk. sus títulos perdían 3.3%, en línea con el sentimiento general e impactaban en el sector de consumo discrecional.