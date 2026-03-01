Reflexiones sobre Fintech México Festival 2026

La semana pasada, asistí al Fintech México Festival 2026, uno de los encuentros más relevantes del ecosistema financiero y tecnológico en nuestro país. Las Fintech en México lo están haciendo muy bien, desde el momento que crucé las puertas del Papalote Museo del Niño se respiró un ambiente de energía, innovación y colaboración, donde emprendedores, reguladores, líderes financieros e inversionistas compartimos un espacio para reflexionar sobre cómo las tecnologías financieras están transformando la vida de las personas y ampliando las fronteras en la inclusión y el desarrollo.

Uno de los momentos más significativos fue la conferencia magistral de Agustín Carstens. Su mensaje fue claro: la tecnología avanza a gran velocidad, pero el sistema financiero debe moverse con responsabilidad, en otras palabras, la innovación no puede desvincularse de la estabilidad. La tecnología es un habilitador poderoso, pero requiere marcos regulatorios sólidos que protejan a los usuarios y mantengan la confianza en el sistema.

Carstens destacó la importancia de encontrar el equilibrio adecuado entre permitir la disrupción y preservar la solidez institucional. Ese balance es clave para que la transformación digital no genere riesgos sistémicos, sino oportunidades de crecimiento sostenido. Su visión refuerza algo que en la Unión de Instituciones Financieras (UNIFIMEX) sostenemos con firmeza: la innovación debe caminar de la mano con la responsabilidad.

El festival dejó claro que las Fintech en México no son una tendencia pasajera. Son un motor real de desarrollo para el país, están ampliando el acceso al crédito, facilitando pagos digitales más seguros, ofreciendo soluciones de ahorro e inversión más accesibles y fortaleciendo la inclusión financiera en regiones donde antes no llegaban los servicios tradicionales.

En ese sentido, quiero felicitar a Felipe Vallejo, Presidente de Fintech México, y a Claudia Núñez Sañudo, Directora General, por la extraordinaria organización, y agradecerles hacernos parte de importante foro. Su liderazgo y capacidad de convocatoria consolidan este espacio como un punto de encuentro imprescindible para el diálogo entre instituciones privadas, y por supuesto entre asociaciones.

Es claro, que el dinamismo de las Fintech pone en perspectiva que ninguna entidad, por sí sola, puede llevar al país hacia un sistema financiero más sólido y eficiente. El mejor escenario se dará cuando unamos fuerzas, cuando todas las asociaciones e instituciones trabajemos de manera coordinada. SOFIPOS, SOFOMES, sociedades de Información crediticia, bancos, aseguradoras, fintechs, intermediarios, cámaras empresariales y autoridades regulatorias, debemos compartir una visión común: construir un sistema justo, eficiente y seguro para cada usuario.

Por eso, desde la UNIFIMEX estamos realizando el Estudio de Fortalecimiento al Sistema Financiero 2026; gracias al apoyo de distintas asociaciones, estamos compilando propuestas particulares por sector que eleven la calidad, transparencia y estabilidad del sistema financero en su conjunto. El talento, la creatividad y la capacidad emprendedora de cada asociación participante, entre ellas Fintech México, están presentes. Espero pronto poderles presentar avances de este relevante esfuerzo interinstitucional.

La innovación en el sistema financiero no es opcional: es una necesidad. Para impulsar la productividad, apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas y brindar mejores herramientas a las familias mexicanas, necesitamos un ecosistema moderno, eficiente, competitivo pero, sobre todo, innovador; y hoy tanto las Fintechs como las instituciones financieras mexicanas buscamos alcanzar este objetivo a pasos acelerados.