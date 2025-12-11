Liquidaciones de extrabajadores del extinto IFT se resolverá por juicio en tribunales

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) informó que las inconformidades laborales de un grupo de extrabajadores del desaparecido Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) respecto al pago de liquidaciones, será resuelto en tribunales, luego de que las partes no consiguieron un entendimiento.

La CRT dijo también que el grupo pasó de 133 a 89 extrabajadores del IFT que mantienen inconformidades.

Se trata de trabajadores considerados en criterios laborales como de libre designación, que desde la segunda quincena de octubre demandan el pago de sus liquidaciones.

“La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones ha mantenido un diálogo permanente con el grupo para mediar en este proceso ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero lamentablemente no es posible continuar con esa mediación, debido a que los extrabajadores decidieron firmar su baja ante el extinto organismo, a fin de acceder a su seguro de separación”, informó la CRT.

“Varios de los extrabajadores decidieron desistirse de la exigencia de liquidación, por lo que el número de integrantes se redujo de 133 a 89 (…) Ahora, deberán dirigirse a las autoridades laborales del país para continuar con el proceso correspondiente”, comentó la autoridad.

Los trabajadores calificaron la posición de la CRT como un acto de injusticia y trato laboral desigual.

“Luego de algunas reuniones de seguimiento en donde nos hacían ver que todo marchaba bien, el día de ayer nos dieron la noticia de que no habrá pago. El pretexto: haber recibido y firmado nuestra hoja de baja. Un documento que en lo mínimo configura una renuncia laboral y mucho menos a nuestros derechos laborales y que, el único efecto de no recibirla, hubiera sido no poder reclamar nuestro seguro de ahorro, pero la baja de cualquier forma habría surtido efectos, porque así estaba en la ley derivado de la extinción”, dijeron los extrabajadores en una comunicación.

El IFT fue la autoridad de regulación sectorial para los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones en México, que luego de una reforma de simplificación administrativa de nivel federal del 2024 y una reforma adicional de carácter sectorial ocurrido en 2025, fue que se determinó la extinción del IFT y con ello el término de la relación laboral entre esta autoridad y sus aproximadamente 1,200 trabajadores, entre los colaboradores de designación directa y los que llegaron al IFT por medio de procesos de selección.

Alrededor de 900 trabajadores fueron indemnizados entre el 22 y 23 de septiembre pasados, y dejaron de colaborar en el IFT el día 30 de septiembre, si bien el Instituto Federal de Telecomunicaciones se extinguió de manera legal al día siguiente de que se conforme la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), el 16 de octubre, que desde entonces es la nueva autoridad reguladora.

Dentro del grupo de trabajadores que aún no han sido indemnizados, se encuentran personas que prestaron servicios en niveles de mando medio, de igual modo se encuentran personas que prestaron sus servicios al IFT desde que este comenzó sus funciones, esto es desde el año 2013.