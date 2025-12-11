Banco Base recorta a 0.8% su expectativa para el PIB de México en 2026

El Banco Base redujo su expectativa de crecimiento para México para el próximo año, a 0.8% desde el 1% que proyectaba anteriormente.

Este ajuste incorpora el impacto esperado de la incertidumbre por la renegociación del acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá (T-MEC); la reducción del PIB de México potencial que es la menor capacidad de producir, vinculada a cambios estructurales que desincentivan a la inversión en el país.

Este pronóstico se encuentra lejos del actualizado por el Banco de México (Banxico), que se encuentra en tiene como punto medio de 1.1%, del rango va de 0.4% a 1.8 por ciento. Ambas previsiones se encuentran debajo del 2.3% que es el punto medio estimado por el gobierno federal para el año próximo.

En la conferencia de fin de año de Banco Base, la directora de análisis económico y financiero del banco, Gabriela Siller, explicó que la caída consistente en la que se ha mantenido la inversión fija bruta desde el primer trimestre del año pasado explica también la reducción del PIB potencial.

La inversión fija bruta es el gasto total que realizan las empresas en la compra o producción de activos fijos como maquinaria, edificios y tecnología para usarlos en la producción de un año.

De acuerdo con la experta, el PIB potencial se encuentra hoy en un nivel de 1.4% que está debajo del 2% que podía crecer la economía previo a la pandemia, esto entre el año 2000 y el 2019.

La economista de Banco Base precisó que cuando se reduce el PIB potencial de una economía suele presentarse una resistencia para la desinflación, por lo que considera que este deterioro de la capacidad media de crecimiento dificultará la llegada de la inflación al objetivo.

