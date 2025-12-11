Divisas turísticas recuperan ritmo en octubre: Crecen 9.3%

En octubre del 2025 la derrama de divisas del turismo internacional en México creció 9.3% interanual a 2,440 millones de dólares, con lo que el indicador aceleró nuevamente luego de haber crecido 3.4% en agosto y 3.1% en septiembre, informó este jueves el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi).

En tanto, durante el décimo mes del año el flujo de turistas internacionales volvió a terreno positivo de forma discreta, al crecer 0.4% a tres millones 741,000 personas, de acuerdo con el cómputo hecho a partir de los datos de la Encuesta de Viajeros Internacionales (EVI).

En septiembre, este indicador descendió 3.2%, lo que sorprendió por tratarse de su primer tropiezo desde marzo del 2021, cuando se resentía todavía el efecto de las medidas de distanciamiento social por la irrupción de Covid-19.

La recuperación del ritmo de avance de las divisas turísticas en presencia de un avance modesto del número de viajeros se reflejó en un mejor desempeño del gasto medio por turista.

Considerando la totalidad de viajeros (turistas internacionales y fronterizos), el monto ascendió a 294 dólares, con lo que se moderó su caída interanual a 1.5%, desde el desliz de 11.1% de septiembre.

Pero al observar el apartado de turistas de internación, que es el que aporta el grueso de las divisas por tratarse de aquéllos que pernoctan en el país, se consigna un avance de 3.4% a 962.9 dólares, que representa una mejora al considerar que en septiembre se presentó un descenso de 1.0 por ciento.

En el cómputo acumulado, de enero a octubre las divisas turísticas crecieron 6.5% a 28,218 millones de dólares, lo que significa un avance similar al de 6.8% registrado en el mismo lapso del 2024.

Paralelamente, el número de viajeros subió 5.8% a 38 millones 403,000, lo que evidencia una desaceleración cuando se compara con la expansión de 7.2% vista durante los primeros 10 meses del año pasado.