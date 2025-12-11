Cerrar la brecha de educación financiera en la era digital implica democratización

A medida que las plataformas digitales redefinen la forma en que las personas ahorran, gastan y acceden a productos de inversión, la comprensión de las finanzas personales se vuelve un requisito básico. Los usuarios tienen hoy más herramientas que nunca, pero la capacidad para utilizarlas de manera adecuada continúa siendo limitada en gran parte de la región.

La Encuesta de Educación Financiera para Adultos (INFE) de la OCDE 2023, aplicada en 39 países, evaluó conocimientos, comportamientos y actitudes en materia financiera, tanto tradicional como digital. Los ocho países de América Latina y el Caribe incluidos se ubicaron en niveles iguales o por debajo del promedio global, lo que confirma un rezago persistente.

En México, el acceso a aplicaciones para inversión y ahorro ha crecido de manera acelerada. Sin embargo, especialistas subrayan que la adopción tecnológica no se ha traducido automáticamente en un mejor entendimiento financiero. “La digitalización no es solamente una nueva forma de ejecutar transacciones financieras; ha redefinido lo que significa estar financieramente educado”, señaló recientemente Ernesto Sepúlveda, gerente del área de Estudios y Proyectos Especiales de la Dirección de Educación Financiera y Fomento Cultural del Banco de México en un evento del sector.

En respuesta a estas necesidades, diversas plataformas han comenzado a integrar módulos de capacitación, simuladores y herramientas educativas. Entre ellas se encuentra Webull, que opera en 13 mercados internacionales incluyendo a México, cuyas aplicaciones permiten invertir de manera segura y sencilla en más de 3,300 acciones y ETFs de empresas estadounidenses y globales.

Además, ofrece funciones orientadas a mejorar la comprensión del riesgo y del comportamiento del mercado a partir de ejercicios prácticos. Su incorporación en la región responde a una tendencia más amplia: complementar la operación financiera con recursos que acompañen el proceso de aprendizaje. El usuario puede invertir desde montos bajos e incluso adquirir fracciones de acciones de grandes compañías tecnológicas sin necesidad de grandes capitales iniciales.

El enfoque no es exclusivo del sector privado. Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), los métodos de aprendizaje basados en experiencias digitales y escenarios realistas, incluyendo historias interactivas y entornos simulados, han mostrados resultados positivos. Un estudio publicado en The Journal of Economic Behavior and Organization, que evaluó a 6,753 adultos, encontró mejoras estadísticamente significativas en la comprensión de conceptos financieros después de exponer a los participantes a materiales digitales contextualizados.

La combinación de acceso digital y educación práctica se perfila como una herramienta para disminuir errores comunes en la toma de decisiones, especialmente entre usuarios primerizos o con experiencia limitada. Para la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), fortalecer estas habilidades es esencial para evitar endeudamiento excesivo, inversiones impulsivas o la adopción de productos que no corresponden al perfil del usuario.

Una plataforma de inversión para todos

De hecho, Webull busca democratizar las finanzas a través de una plataforma clara, completa y avanzada, para que jóvenes puedan invertir con libertad y acompañamiento. La compañía dirige parte de su propuesta a los jóvenes, un sector que busca alternativas modernas para ahorrar y crecer financieramente. La plataforma no sólo permite invertir, también enseña a hacerlo: a través de guías, tutoriales, simuladores y contenido interactivo, los usuarios pueden aprender conceptos clave y practicar estrategias sin presión.

“Ǫueremos que las nuevas generaciones sepan que invertir no es solo para unos cuantos, sino una herramienta real para alcanzar metas personales”, señaló Catalina Clavé, CEO de Webull México.

Otro de los ejes centrales de Webull es el empoderamiento femenino. La plataforma reconoce que, aunque las mujeres toman decisiones clave en la economía familiar y empresarial, han enfrentado históricamente barreras para acceder a herramientas financieras.

La compañía que fue fundada en Nueva York en 2017, busca cerrar esa brecha con un espacio seguro e inclusivo, ofreciendo contenidos claros y acompañamiento en cada paso de inversión. “Ǫueremos que las mujeres mexicanas sientan que invertir también es para ellas, y que Webull sea su aliada”, agregó Clavé.

En un entorno donde la oferta de servicios financieros digitales continúa expandiéndose, el desafío estructural permanece: cerrar la brecha de educación financiera para que la tecnología se traduzca en decisiones informadas y sostenibles.

La empresa, que está regulada en México por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), también clasifica y atiende a sus públicos objetivos con propuestas específicas:

Inversionistas nuevo s, a quienes ofrece una plataforma completa y materiales educativos accesibles.

s, a quienes ofrece una plataforma completa y materiales educativos accesibles. Traders activos , que requieren gráficos interactivos, indicadores técnicos y datos en tiempo real para operar con mayor precisión.

, que requieren gráficos interactivos, indicadores técnicos y datos en tiempo real para operar con mayor precisión. Inversionistas experimentados, para quienes prioriza herramientas avanzadas de análisis, optimización de portafolios y acceso a mercados globales.

En un ecosistema financiero cada vez más digitalizado, la expansión de plataformas no basta por sí sola para cerrar la brecha de educación financiera. La evidencia muestra que la combinación de acceso, acompañamiento y aprendizaje práctico es indispensable para que los usuarios gestionen su dinero de manera informada y sostenible. El reto para México no es solo multiplicar opciones, sino garantizar que todos —jóvenes, mujeres, inversionistas nuevos o avanzados— cuenten con las habilidades necesarias para participar plenamente en la economía digital.

