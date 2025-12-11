¿Abren los bancos este 12 de diciembre de 2025? Esto debes saber sobre el cierre de sucursales

Las sucursales bancarias en México permanecerán cerradas el viernes 12 de diciembre de 2025 con motivo del Día del Empleado Bancario, informó la Asociación de Bancos de México (ABM). La fecha forma parte de los días inhábiles establecidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para el sector financiero.

La ABM recordó que los bancos ubicados dentro de almacenes comerciales y supermercados sí abrirán en sus horarios habituales, aunque podrían registrar mayor afluencia debido al cierre generalizado de sucursales.

Servicios que sí estarán disponibles

Las instituciones financieras señalaron que los usuarios cuentan con más de 65,000 cajeros automáticos, 58,000 corresponsales bancarios, así como servicios de banca digital y telefónica, los cuales operan las 24 horas del día durante todo el año.

Además, la ABM precisó que cuando la fecha límite de un pago coincide con un día inhábil, éste podrá realizarse el día hábil siguiente, conforme a lo establecido en la normatividad vigente.

No es por el Día de la Virgen de Guadalupe

Aunque la fecha coincide con la celebración del Día de la Virgen de Guadalupe, una de las conmemoraciones religiosas más importantes del país, el cierre bancario no está relacionado con este festejo, sino exclusivamente con el Día del Empleado Bancario.

Ante el cierre de sucursales, la Condusef recomendó a los usuarios:

Anticipar trámites y operaciones presenciales.

Considerar que los bancos en plazas comerciales y supermercados sí darán servicio, aunque podrían estar saturados.

Utilizar multicajeros, corresponsales bancarios, banca móvil y banca en línea, los cuales operarán con normalidad.

Días sin servicio bancario en diciembre de 2025

De acuerdo con el calendario oficial de la CNBV, las sucursales bancarias permanecerán cerradas en las siguientes fechas de diciembre: