Accidentes viales crecieron 8% en los últimos dos años; los de motos han repuntado 40%: AMIS

Los siniestros viales que involucran vehículos asegurados aumentaron 8% de 2023 a 2025, mientras que los de motocicletas repuntaron 40%, informó la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).

De enero a noviembre de 2025, el número de siniestros viales que involucran a vehículos asegurados ascendió a 566,820, de acuerdo con cifras del Observatorio Analítico Siniestros con Seguro (OASIS) de la AMIS.

Esto cuando en el mismo periodo de 2023 el número de siniestros viales fue de 524,889.La AMIS resaltó que el 2023 fue el año en el que se regularizó la circulación vehicular después de la pandemia por el Covid-19.

“Las colisiones con lesionados han tenido un comportamiento similar en el citado período, al aumentar 7% para ubicarse en 2025 en 13,077 siniestros, frente a los 12,250 del 2023”, informó la AMIS a través de un comunicado.

La Ciudad de México fue la entidad del país con el mayor número de siniestros, al concentrar el 22% del total en 2025, seguido por Nuevo León, con 16%, y Jalisco, con 11 por ciento.

Se trata de las tres entidades con mayor circulación de vehículos en el país.

Repunte en motos

En tanto que los siniestros de motocicletas aseguradas crecieron 40% en los últimos dos años, al pasar de 8,282 en enero-octubre de 2023 a 11,582 siniestros durante el mismo periodo de 2025.

La AMIS explicó que este crecimiento en el número de siniestros se explica por el incremento en la cantidad de motos aseguradas en circulación durante los últimos años.

Mientras que en el caso de los choques de motocicletas con lesionados, el crecimiento es mayor, al haber aumentado 51% de 2023 a la fecha.

El 30% de los siniestros que involucran motocicletas aseguradas ocurren en la Ciudad de México, seguida por Jalisco y el Estado de México con 11 por ciento.

“Si bien la brecha de aseguramiento es un reto para los autos en el país, lo es aún más con las motocicletas. El crecimiento que se está dando en este parque vehicular supera el ritmo de contratación de sus seguros”, destacó la directora general de la AMIS, Norma Alicia Rosas.