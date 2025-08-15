Wall Street opera mixto; Dow Jones opera en terreno de máximos históricos

Los principales índices de Wall Street tienen desempeños mixtos la mañana de este viernes. Los promedios se muestran dispares, con el Dow Jones cerca de alcanzar un máximo récord y mientras los inversionistas asimilan cifras económicas en Estados Unidos.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, sube 0.19% a 44,997.87 puntos, mientras que el S&P 500, de las empresas más valiosas, pierde 0.27% en 6,450.87 unidades. El Nasdaq Composite pierde 0.47% a 21,609.40.

Los inversionistas siguen atentos a las cifras estadounidenses y su influencia en las expectativas de recortes de tasas de interés. Entre ellos, las ventas minoristas mostraron un alza de 0.5% en julio. Por otra parte, la cifra de producción industrial cayó 0.1 por ciento.

El Dow Jones comenzó la jornada con un récord intradía, pero perdió impulso y bajo del nivel de 45,000 unidades.El índice referencia del mercado estadounidense ha mostrado un repunte sólido de aproximadamente 20% desde su mínimo de este año en abril.

Los inversionistas esperan una reunión entre los presidentes estadounidense, Donald Trump, y ruso, Vladimir Putin, en Alaska, más tarde en el día, para buscar un nuevo acuerdo de alto el fuego en Ucrania después de varias críticas por parte del estadounidense.