Wall Street opera con ganancias en una jornada más corta de lo habitual

Los tres principales índices de Wall Street operan con ganancias en la última sesión del mes. Las referencias avanzan, en una jornada más corta de lo habitual, tras el feriado de Acción de gracias, mientras se mantiene la apuesta por un tercer recorte a la tasa de la Fed.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, sube 0.62% a 47,719.12 puntos, mientras que el S&P 500, de las compañías más valiosas, avanza 0.39% hasta 6,838.99 puntos. El Nasdaq Composite gana 0.42% 23,311.17 unidades.

Tras un día sin actividad, los índices suben, apoyados por las expectativas de que la Reserva Federal recortará su tasa en diciembre. La herramienta FedWatch, que sigue los futuros de la tasa de fondeo, daan una probabilidad de 86.9% a un recorte de 25 puntos base.

"Noviembre ha sido un mes de marcada volatilidad, con caídas en la mayoría de los activos a inicios de mes ante la perspectiva de que la Reserva Federal no recortaría la tasa en diciembre. Sin embargo, el sentimiento ha cambiado", dijo Actinver en un reporte de análisis.

Sólo el sector de cuidado de la salud opera con pérdidas entre los 11 principales del S&P 500. Las empresas de energía y finanzas encabezan las ganancias. Al interior del índice Dow Jones, sobresalen JPMorgan (+1.76%), Salesforce (+1.64%) y Goldman Sachs (+1.61%).

Sin grandes referencia económicas por publicarse, este día los inversionistas estarán atentos a los primeros reportes de ventas asociadas al Black Friday para evaluar el sentimiento de los consumidores de cara a 2026.