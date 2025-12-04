Wall Street muestra pocos cambios mientras el mercado evalúa nuevos datos laborales

Los tres principales índices de Wall Street muestran pocos cambios la mañana de este jueves. Las referencias se estabilizan tras una apertura al alza, mientras los inversionistas evalúan unas cifras laborales de Estados Unidos mejores a las esperadas por los analistas.

El Promedio Industrial Dow Jones, compuesto por las acciones de 30 gigantes, sube 0.02% a 47,891.62 unidades, mientras que el S&P 500, de las compañías más valiosas, pierde 0.04% hasta 6,846.78 puntos. El Nasdaq Composite retrocede 0.06% 23,439.36.

La cifra de estadounidenses que presentaron nuevas solicitudes de subsidio por desempleo la semana pasada se redujo al nivel más bajo en más de tres años, sin mostrar señales claras de deterioro en laboral, lo que va en contra de la apuesta de recortes de tasas.

Ayer, los inversionistas conocieron un reporte de nóminas privadas de ADP que informó de una inesperada disminución en noviembre. La probabilidad de un recorte a la tasa de la Reserva Federal la próxima semana baja de 89% a 87%, según FedWatch, del CME.

Siete de los 11 sectores principales del S&P 500 operan con ganancias esta mañana, lideradas por las empresas de finanzas. Las pérdidas son encabezadas por consumo discrecional. Dentro del índice Dow Jones, los títulos de Salesforce (+2.09%) lideran los avances.