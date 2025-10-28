Wall Street marca nuevos récords impulsados por Nvidia

Los tres principales índices de Wall Street cerraron con avances y nuevos máximos récord las operaciones de este martes. Los promedios subieron aún en rally impulsado por las acciones de grandes tecnológicas, encabezadas por las del gigante de la inteligencia artificial Nvidia.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, subió 0.34% a 47,706.37 puntos, mientras que el S&P 500, de las empresas más valiosas, avanzó 0.23% a 6,890.89 unidades. El Nasdaq Composite tecnológico ganó 0.80% a 23,827.49 puntos.

Los títulos de Nvidia (+4.99%), la mayor empresa del mercado por valor de capitalización, se dispararon luego de informar que construirá siete supercomputadoras para el Departamento de Energía estadounidense. El CEO, Jensen Huang, destacó la elevada demanda de chips.

Otro impulso importante provino de las acciones de Microsoft (+1.97%) que subieron luego de que la empresa llegó a un acuerdo que permite a OpenAI reestructurarse como corporación que puede lucrar y que le otorga una participación de 27% en el propietario de ChatGPT.

Los inversionistas esperan mañana los resultados trimestrales de tres de las mayores empresas tecnológicas: Meta (+0.08%), Alphabet (-0.66%) y Microsoft. El jueves les seguirán Apple (+0.07%), que hoy llegó a superar los 4 billones de dólar en valor, y Amazon (+1%).

Los inversionistas también se preparan para conocer mañana la decisión de política monetaria de la Reserva Federal (Fed). De acuerdo con la herramienta FedWatch, de CME, el mercado descuenta un ajuste de 25 puntos base a la tasa clave con casi 100% de probabilidad.

Ocho de los 11 sectores principales del S&P 500 terminaron con pérdidas, liderados por el de servicios públicos. Las ganancias las lideró el de tecnologías de la información (+1.65%), con Nvidia como impulso. Al interior del Dow Jones destacó Sherwin-Williams (+5.50%).

"Wall Street continúa atravesando un buen momento. Los índices en máximos y el precio del oro encuentra una corrección antes de una decisión sobre tasas, señalando un punto para quienes buscan entrada", dijo Wilfredo Rodriguez, director de Operaciones en Excent Capital.