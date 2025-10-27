Wall Street cierra con triple récord; destaca avance de las grandes tecnológicas

Los tres principales índices de Wall Street cerraron con ganancias y nuevos máximos la sesión de este lunes. Los promedios subieron con fuerza, en un mercado animado por las expectativas de un posible alivio en las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China.

El Promedio Industrial Dow Jones, compuesto por las acciones de 30 gigantes, avanzó 0.71% a 47,544.59 unidades. El S&P 500, de las compañías más valiosas, subió 1.23% a 6,875.16 puntos. El Nasdaq Composite tecnológico ganó 1.86% a 23,637.46 puntos.

Los más altos funcionarios económicos de China y Estados Unidos alcanzaron el fin de semana el marco de un acuerdo comercial para que el presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo, Xi Jinping, decidan esta semana en su reunión en Corea del Sur.

Las tecnológicas, sensibles a la demanda china, avanzaron con fuerza, al inicio de una semana que aguarda los resultados trimestrales de Meta (+1.69%), Microsoft (+1.51%) y Alphabet (+3.58%), el miércoles, y Amazon (+1.23%) y Apple (+2.25%), el jueves.

Los inversionistas también esperan el anuncio de política monetaria de la Reserva Federal (Fed), el jueves. Los futuros descuentan con prácticamente 98% de probabilidad que recortará una vez más la tasa de interés en 25 puntos base, según FedWatch de CME.

"Un recorte de tasas de interés podría impulsar a las acciones tecnológicas y presionar a la baja al dólar, configurando un escenario de oportunidades pero también de ajustes rápidos", dijo en una nota Emanuel Juárez, analista de mercados de la plataforma HF Markets.

Nueve de los 11 sectores principales del índice S&P 500 terminaron la jornada con ganancias. Destacó el desempeño de servicios de comunicación (+2.29%) y tecnologías de la información (+2.02%). Dentro del Dow Jones sobresalió el gigante Nvidia (+2.81%).