Wall Street cierra con pérdidas tras datos débiles de la actividad manufacturera de EU

Los principales índices de Wall Street cerraron con pérdidas la primera jornada de diciembre. Pese a las apuestas por un ajuste a la tasa de la Reserva Federal (Fed) en su reunión de este mes, los promedios retrocedieron, extendiendo los descensos acumulados de noviembre.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, cedió 0.90% a 47,289.33 unidades, mientras que el S&P 500, de las compañías más valiosas, bajó 0.53% a 6,812.63 unidades. El Nasdaq Composite tecnológico descendió 0.38% a 23,275.92.

Los inversionistas asimilaron unos débiles datos que mostraron que la actividad manufacturera de Estados Unidos se contrajo por noveno mes consecutivo en noviembre, ante la debilidad de los nuevos pedidos y el aumento de los costos de los insumos, en parte por los aranceles.

Según, la herramienta FedWatch, de CME, los operadores de futuros asignan una probabilidad de 85.7% a un recorte de tasa de 25 puntos base en la reunión de la Fed el 10 de diciembre. El presidente de la autoridad monetaria, Jerome Powell, hablará esta noche en un evento.

Nueve de los 11 sectores del S&P 500 cerraron con pérdidas, encabezados por el de servicios públicos (-2.05%) y cuidado de la salud (-1.22%). Energía (+1.04%) encabezó los avances. Al interior del Dow Jones, Merck (-2.86%) y McDonald’s (-2.65%) lideraron las pérdidas.