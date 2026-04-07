Wall Street cierra mixto ante ultimátum de EU a Irán; espera mensaje de Trump

Los principales índices de Wall Street registraron cierres mixtos este martes. Los inversionistas esperaban un mensaje del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre la guerra contra Irán, que podría llevar a una pausa en las hostilidades o a una escalada del conflicto.

El Promedio Industrial Dow Jones, compuesto por las acciones de 30 gigantes, bajó 0.18% a 46,584.46 puntos, mientras que el S&P 500, de las compañías más valiosas, perdió 0.08% a 6,616.85 unidades. El Nasdaq Composite tecnológico avanzó 0.10% a 22,017.85.

Trump amenazó con "desatar el infierno" sobre Irán si no abre el estrecho de Ormuz, un paso clave para el comercio del petróleo, antes de las 20:00 horas ⁠del este de Estados Unidos. Se espera que el presidente estadounidense haga un anuncio importante por la noche.

El primer ministro de Pakistán, Shebbaz Sharif, pidió a Trump de extender su ultimátum por dos semanas para permitir la continuación de los esfuerzos diplomáticos que son mediados por su país. La Casa Blanca afirmó que Trump recibió la solicitud y habría una respuesta.

"Hacia el final de la jornada, un alto funcionario iraní afirmó que están estudiando la solicitud de Pakistan de un alto al fuego de dos semanas, lo que llevo a una recuperación leve al cierre", explicó en un reporte Laura Torres, directora de Inversiones de IMB Capital Quants.

Por sectores se observaron comportamientos mixtos dentro del S&P 500, seis en positivo y cinco en negativo. Consumo básico (-1.76%) lideró los descensos, seguido por consumo discrecional (-0.91%), mientras que el de servicios de comunicación (+1.63%) lideró los avances.