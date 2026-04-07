Alimento fresco para mascotas, nueva categoría que busca atender el segmento premium

Grupo Proan, productor y comercializador de Huevo San Juan, abrió una nueva categoría en el mercado de alimentos para mascotas en México, con el lanzamiento de comida fresca refrigerada.

Actualmente, en el mercado mexicano de alimentos para mascotas el 85% de la producción corresponde a croquetas, mientras que el 15% restante se destina a alimentos húmedos en sobres, explicó Pascual Padilla, gerente de Operaciones de Maka Recetas.

Aseguró que el mercado tiene gran potencial, ya que en el 80% de los hogares en México hay al menos una mascota.

Además, México es el sexto mayor productor de croquetas a nivel mundial y es un segmento maduro, con años de desarrollo y marcas consolidadas.

La empresa, que participa en este mercado desde el 2023, identificó una oportunidad en un segmento intermedio de comida fresca, cocinada, no congelada, lista para servir, que ya muestra crecimiento en mercados como Estados Unidos.

“Buscamos abrir un nuevo segmento en una industria donde la oferta se ha concentrado históricamente en croquetas y alimento húmedo. Quisimos ir más allá, viendo las tendencias de mercado de la premiumización y humanización”, dijo Pascual Padilla.

Adelantó que su objetivo es producir un millón de piezas al mes en dos turnos, cuando Maka tenga cobertura completa en el mercado. Esto podría aumentar las ventas de su línea de mascotas en alrededor de un 10 por ciento.

Aunque el mercado de alimento seco para mascotas en México crece solo 1% anual y el alimento húmedo a doble dígito, en Maka llevan tres años consecutivos creciendo más del 30% anual, siguiendo la tendencia hacia productos de mayor valor, aseguró el entrevistado.

El mercado mexicano de alimentos para mascotas alcanzaría un valor de 4,910 millones de dólares en 2031, creciendo a una tasa anual de 5.49%, de acuerdo con un análisis de Mordor Intelligence, una firma de estudios de mercado.

Tendencia hacia la premiumización

Añade que la demanda se concentra en las grandes ciudades, donde los consumidores buscan productos premium y los minoristas se enfocan cada vez más en aumentar las fórmulas funcionales.

Para el gerente de Operaciones de Maka Recetas, una de sus principales ventajas para llevar el producto al mercado es la infraestructura del Grupo.

Lo anterior, ya que la planta de Maka Cocinados está ubicada junto a los rastros en San Juan de los Lagos, Jalisco, lo que permite recibir carne fresca y procesarla al momento.

A través de su red de distribución en frío -la cual llega al 95% de las cadenas de autoservicio-, los productos llegan a los refrigeradores de las tiendas en menos de cinco días.

“Entonces nosotros entramos en esta nueva categoría porque estamos viendo esas tendencias de humanización, lo podemos hacer porque estamos integrados verticalmente desde la cadena de suministros hasta la cadena de frío, de reparto y de distribución y para completar nuestra propuesta de valor con los clientes”, resaltó el Gerente de Operaciones de Maka Recetas de Grupo Proan.

Por ahora, el producto se comercializa únicamente en tiendas Petco, con planes de llegar a todas sus sucursales en el país para mediados de año. Se ofrece en empaques flexibles (pouches) y salchichones, con entre un 60 y 70% de carne de cerdo, pollo o huevo y verduras. La vida útil es de 55 a 60 días en refrigeración.